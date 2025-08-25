O Bayer Leverkusen fechou a contratação do lateral-direito Lucas Vázquez, que estava sem clube desde a saída do Real Madrid, após não ter o contrato renovado. Multicampeão pelo clube espanhol, o jogador realizou exames médicos nesta segunda-feira (25) e assinará com o clube alemão já na terça-feira (26). A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Vázquez será 12ª contratação do Bayer Leverkusen na temporada, que foi um dos times que mais se movimentou na janela de transferências. Após a venda mais cara do verão europeu, com Florian Wirtz transferido ao Liverpool por 125 milhões de euros, o clube alemão desembolsou 141 milhões em novos jogadores, com os mais caros sendo o meia Malik Tillman, do PSV, e o zagueiro Jarell Quansah, dos Reds, por 35 milhões de euros cada.

Além disso, o clube passa por uma reformulação após a saída de Xabi Alonso do comando da equipe, que assinou com o Real Madrid. O treinador espanhol foi responsável pela melhor temporada da história do Leverkusen, com o título invicto e inédito da Bundesliga, da Copa da Alemanha e o vice-campeonato da Europa League. Para o lugar, o clube alemão acertou com Erik ten Hag, que busca reerguer a carreira após passagem considerada desastrosa no Manchester United.

Elenco do Bayer Leverkusen na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Carreira de Lucas Vázquez

Com base no Real Madrid, Lucas Vázquez teve a primeira experiência profissional no Espanyol, em 2014, mas dois anos depois, foi recomprado pelos Merengues. No clube da capital espanhola, conquistou cinco Champions Leagues, quatro La Ligas e cinco vezes o Mundial de Clubes. Na última temporada, foi o capitão do time por ter o maior tempo dentro do elenco, após a lesão de Daniel Carvajal.

Além dos títulos, Vázquez teve 402 jogos, 38 gols e 73 assistências pelo Real Madrid. Dentro de campo, o jogador atuou como lateral-direito e ponta-direita.

Lucas Vázquez com troféus conquistados no Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Próximo jogo do Leverkusen

Após a derrota na primeira rodada, por 2 a 1 para o Hoffenheim, dentro da BayArena, o Leverkusen busca se recuperar, fora de casa, contra o Werder Bremen, no sábado (30), às 10h30 (de Brasília).

