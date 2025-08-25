Real Madrid trava ida de destaque da Serie A para o Tottenham

O Real Madrid "impediu" a ida de um dos principais destaques do Campeonato Italiano para o Tottenham. De acordo com Fabrizio Romano, Nico Paz rejeitou a proposta dos Spurs e deseja retornar ao Santiago Bernabéu na próxima temporada. Os Merengues, por sua vez, possuem uma cláusula de recompra do jovem meio-campista.

Por conta do desejo de Nico Paz, o Como recusou uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 440,5 milhões ana cotação atual) do Tottenham pelo jovem jogador. Dessa forma, o Real Madrid segue com a opção de recompra, avaliada em "apenas" 10 milhões de euros (R$ 62,9 milhões), à disposição. Nesse caso, a grande diferença entre o valor de mercado de Nico e a cláusula merengue seria compensada no futuro.

Em um modelo de negociação tradicional dos grandes clubes espanhois, Nico Paz foi transferido em definitivo pelo Real Madrid ao Como na temporada passada por 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões). Com uma cláusula de recompra modesta, os Merengues se resguardaram quanto a uma evolução imediata do jovem de 20 anos. Entretanto, a expectativa não era que fosse tão rápida assim, justificando a alta investida do Tottenham.

Nico Paz durante treinamento do Como (Foto: Reprodução/Como)

Desempenho de Nico Paz no Como

Nico Paz chegou ao Como, de Cesc Fabregas, como uma aposta para o médio/longo prazo. Porém, em sua primeira temporada, foi muito importante em uma campanha surpreendente da equipe italiana na Serie A. Em 35 partidas disputas no Campeonato Italiano 2024/25, Nico contribuiu com seis gols e oito assistências, consolidando-se como um pilar ofensivo da equipe. Para 2025/26, o nível não baixou. Na estreia, contra a Lazio, o meio-campista contribuiu com um tento e outro passe para gol. Um destaque que justifica o assédio do Tottenham e a atenção do Real Madrid.

