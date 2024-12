Fifa The Best 2024: Kaká manda mensagem a Vini Jr após conquista do atacante

Último brasileiro a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo, em 2007, Kaká parabenizou Vini Jr pela conquista do "The Best", da Fifa. Através das redes sociais, o ex-meia exaltou o atacante do Real Madrid e citou a representatividade do jogador da Seleção Brasileira para o país.

- Fala, Vini Jr. Que honra e que alegria ver mais um brasileiro sendo eleito como melhor jogador do mundo pela FIFA! Parabéns! Sei o quanto você trabalhou, sofreu e teve seus momentos de superação pra chegar aqui, e fico feliz demais em ver o seu enorme talento e a sua dedicação sendo reconhecidos. Hoje você se junta a uma galeria de brasileiros que inclui Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e, claro, este último que foi meu em 2007 - começou Kaká.

- Cada um de nós sabe que é uma jornada difícil, cheia de altos e baixos, e por isso essa vitória é mais do que merecida. Celebre muito com quem sempre esteve do seu lado, com sua linda família e com todo o nosso povo. Você está inspirando uma nova geração de jogadores brasileiros e de jovens pelo mundo todo. Continue voando, bailando e representando o nosso país e o nosso futebol com essa alegria e paixão que você tem. Parabéns, Vini! O The Best é seu, mas o orgulho é nosso! - completou.

The Best e Bola de Ouro

Kaká conquistou a Bola de Ouro, da France Football, e o prêmio de melhor do mundo da Fifa em 2007. Vini Jr venceu o "The Best", mas não levou a Bola de Ouro, que ficou com o meia Rodri, do Manchester City. O espanhol e o inglês Jude Bellingham completaram o Top-3.