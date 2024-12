Vini Jr dá assistência à la Rodri em vitória do Real Madrid e viraliza na web

Vini Jr retornou de lesão para ajudar o Real Madrid na vitória sobre a Atalanta, por 3 a 2 pela Champions League. Além de marcar um gol, o atacante contribuiu com uma assistência para o gol de Belligham, que sacramentou os três pontos.

O passe para Jude marcar começou de uma jogada que pareceu ser ensaiada pelo time de Carlo Ancelotti. A bola sai dos pés do goleiro Thibaut Courtois direto para Vini, que faz um papel de saída de bola, em uma zona do campo que dificilmente ele é acionado. O brasileiro recebe a bola de costas, gira como um volante, e aciona Bellingham com um lançamento longo rapidamente. Na sequência, o inglês finta o zagueiro da Atalanta e balança as redes.

Comparações de Vini jr com Rodri

A jogada gerou comparações com Rodri, do Manchester City. Os dois jogadores disputaram o prêmio da bola do ouro no fim deste ano. A decisão, que deu a vitória ao volante, gerou controvérsias entre personalidades do esporte.

Como a jogada da assistência de Vinicius lembrou o comum da função de um volante, e foi executada com precisão, comentários no perfil oficial da Champions League fizeram comparações, confira:

Após o resultado, o Real Madrid visita o Rayo Vallecano pela 17ª rodada de LA LIGA, enquanto a Atalanta, líder no italiano, encara o Cagliari, fora de casa, pela 16ª rodada.