O Palmeiras vive um grande momento no Mundial de Clubes Sub-17, disputado na Espanha. Nesta segunda-feira (8), o Verdão encara o Barcelona às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na final. Na outra semifinal, Racing e Real Madrid medem forças também no mesmo dia, às 14h (de Brasília). O confronto marca o segundo duelo consecutivo dos Merengues contra uma equipe argentina, após a classificação sobre o River Plate nas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A disputa entre Real e River foi marcada por cenas que destoaram do espírito esportivo e se assemelharam mais a um confronto físico do que a um jogo de futebol. Ao longo do confronto, os espanhóis foram alvos de lances polêmicos, o que resultou na expulsão de três atletas do lado argentino, que terminou a partida com apenas oito jogadores em campo.

continua após a publicidade

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Pereyra foi expulso diretamente após atingir o rosto de Rubén López com um chute, em lance próximo ao assistente. A segunda expulsão ocorreu após uma falta dura na entrada da área, que originou o gol de Bryan Bugarín em cobrança de falta. O terceiro cartão vermelho foi consequência de um segundo amarelo. Após o apito final, jogadores do River cercaram o árbitro para protestar contra suas decisões, provocando uma confusão generalizada no meio de campo. A partida terminou em 2 a 0 para o Madrid.

As cenas lamentáveis registradas no torneio juvenil repercutiram na imprensa espanhola, que condenou as atitudes dos argentinos. Veja a repercussão internacional:

continua após a publicidade

Marca 📰

Jornal "Marca" sobre a partida entre Real Madrid e River Plate (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: A perseguição que o Real Madrid sofreu contra o River Plate no Mundial Juvenil (título).

— A partida das quartas de final entre Real Madrid e River Plate Sub-19, além de garantir a classificação do Real Madrid para a próxima fase, rendeu diversas imagens mais dignas de uma luta do UFC do que de uma partida de futebol. O time sub-19 do Real Madrid sofreu todos os tipos de ataques ao longo da partida, resultando em um time argentino com apenas oito jogadores.

— Esse comportamento era impróprio para um torneio como este e para um clube tão histórico e prestigioso quanto o River Plate.

As 📰

Jornal "As" sobre sobre a partida entre Real Madrid e River Plate (Foto: Reprodução/As)

Tradução: A equipe juvenil do Real Madrid avança para as semifinais da Copa do Mundo contra um animado River Plate (título). Os blancos venceram por 2 a 0 em uma partida em que os argentinos terminaram com três cartões vermelhos. Um gol espetacular de falta e assistência de Bryan Bugarín. (subtítulo).

— O Real Madrid venceu por 2 a 0, em um duelo em que alguns lampejos de brilhantismo bastaram, mas no qual teve que se defender dos ataques de um River Plate superexcitado, exibindo uma agressividade imprópria para um torneio de verão.

Confira o vídeo das expulsões em River Plate x Real Madrid abaixo 🟥

Palmeiras, inclusive, já enfrentou e venceu o Real Madrid nesta edição do Mundial Sub-17. A vitória por 2 a 0 ocorreu no dia 4 de setembro, com gols marcados por Juan Francisco e Ruan Yago.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.