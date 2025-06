VÍDEO: Jogo da base do Real Madrid é paralisado por briga em campo

Cenas lamentáveis no confronto entre Real Madrid e Celta Vigo pelas categorias de base. Na final do Torneio Ourense Provincia Termal, as equipes se envolveram em uma briga nos minutos finais. O responsável por apartar a confusão foi o camisa 9 dos merengues.

O confronto entre Real Madrid e Celta acabou com briga física entre jovens de 15 e 16 anos. A confusão começou após o camisa 14 do Celta desferir um soco no camisa 3 do Real. Depois da agressão inicial, os demais atletas do Real entraram no tumulto.

Longe do começo da confusão, o camisa 9 correu para tentar segurar o camisa 14 do rival, mas os esforços iniciais foram em vão, pois a confusão continuou entre goleiro do Real e outros jogadores do Celta.

Por fim, o garoto tentou novamente e conseguiu acalmar a situação. Os árbitros estavam fora de campo no momento, no banco do Celta. Depois da briga, três jogadores foram expulsos, e o Real Madrid venceu a partida por 2 a 0 com gols das jovens promessas, Bryan Bugarin e Matias Marti.

Veja vídeo da confusão entre Real Madrid e Celta

Time profissional do Real Madrid estreia no Mundial

O Real Madrid se prepara para entrar em campo no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, na próxima quarta-feira. O primeiro adversário será o Al-Hilal, em Miami, no estádio Hard Rock. No dia 22 de junho, domingo, o desafio será contra o Pachuca, no estádio Bank of America, em Charlotte. Por fim, os espanhóis encaram o Salzburg no dia 26, na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field.

Na chegada da equipe merengue nos Estados Unidos, o treinador Xabi Alonso não escondeu a ambição de conquistar seu primeiro título na nova função dentro da entidade merengue.

- Vamos ter que acelerar tudo porque o tempo para nos conhecermos e treinarmos é muito curto. Chegamos hoje, e Lunin, Vini Jr. e Arda também se juntam ao grupo. Agora vamos começar a formar o time — e teremos três treinos antes da estreia. Estamos com muita vontade, com a ambição de fazer um bom torneio e de chegar até o fim.