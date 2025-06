Ex-Real Madrid critica Mundial de Clubes: ‘narrativa do circo’

Ex-diretor e jogador do Real Madrid, Jorge Valdano criticou duramente o Mundial de Clubes, no último sábado (14). Em sua coluna no jornal El País, o argentino chamou o torneio de circo e disse que era apenas um acordo comercial que não beneficiava o futebol internacional. O Lance! te conta mais sobre os argumentos do atacante.

Valdano já foi jogador, treinador e diretor geral esportivo do Real Madrid. Além do clube, também ganhou uma Copa do Mundo com a Argentina, em 1986. Atualmente, Jorge é colunista semanal de um dos jornais mais importantes da Espanha, o El País.

Em texto publicado no último sábado (14), Valdano teceu fortes criticas ao Mundial de Clubes. O argentino disse que o torneio não passa de um acordo comercial, que tem objetivos por trás do esporte.

—Será nos Estados Unidos que a FIFA expandirá a tenda de seu novo circo: o Mundial. Assistiremos na DAZN graças a um prêmio pago pela Arábia Saudita. Tanta generosidade vale uma Copa do Mundo. Esta introdução fala da nova ordem global que está sendo construída em torno da bola. Um novo mapa de poder está sendo mapeado. O dinheiro impera, e isso nos deixa com a percepção de que o futebol está crescendo, mas sua alma está sofrendo porque suas raízes estão se enfraquecendo.— Falou Valdano.

Sobre a escolha do local do Mundial, os Estados Unidos, o ex-jogador disse que a opção parece muito como um propaganda para promover o esporte antes da Copa e não para os torcedores aproveitarem.

—Aqui estão os fatos: o torneio está sendo realizado em 11 cidades, a maioria das quais nem vai notar que há uma partida naquele dia, de 14 de junho a 13 de julho. Às vésperas da Copa do Mundo propriamente dita, o timing inapropriado é evidente, a ponto de ser fácil confundir o torneio com uma turnê comercial que dá direito a US$ 1 bilhão em prêmios em dinheiro para serem compartilhados. — Disse Jorge.

Jorge Valdano, ex-Real, ciritca o Mundial de Clubees. (Foto: AFP)

Além disso, o ex-jogador também citou a desigualdade entre os clubes do Mundial e argumentou que os jogos não entretêm e não são autênticos.

—Um torneio desigual, porque a diferença entre os gigantes europeus e as seleções que representam outros continentes é abismal. A partir daí, o mistério é a principal força motriz narrativa do circo. Dá vontade de perguntar: alguém pensou na torcida? [...] Um torneio com fins lucrativos em que todos ganharão dinheiro, exceto os torcedores, os únicos desinteressados ​​que são inundados com jogos, mas que têm cada vez menos emoções autênticas para celebrar. — Escreveu o ex-Real.

Por fim, Valdano também evidenciou o desgaste físico dos jogadores, já que o Mundial incluiu mais um torneio na agenda dos clubes internacionais que participam da competição.

—Encaixar um torneio dessa natureza no calendário global coloca em risco a saúde tanto dos jogadores quanto das competições. As estatísticas nos dizem sobre o primeiro: lesões musculares aumentaram 25% desde 2020. O bom senso nos diz sobre o segundo: quanto mais cansados ​​estamos, menos espetáculo há. — Completou Valdano.