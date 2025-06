O Real Madrid encaminhou, neste sábado (14), a renovação do contrato com o zagueiro Raúl Asencio até junho de 2031. Em razão do bom desempenho apresentado nesta temporada, o atleta teve aumento salarial considerável, além de uma cláusula de rescisão estipulada em 1 bilhão de euros.

Sob comando de Carlo Ancelotti, Asencio precisou ser promovido ao time principal do Real de maneira fixa em 2024/25. Os diversos problemas de lesão da parte defensiva, incluindo atletas como Alaba, Éder Militão e Carvajal, levaram à introdução do jogador, que agradou o técnico e foi parte importante ao longo da temporada para suprir as ausências.

Saindo do banco de reservas, o jovem estreou em 9 de novembro de 2024 na vitória por 4 a 0 contra o Osasuna, quando deu assistência para Jude Bellingham. A primeira partida como titular aconteceu no fim do mesmo mês, no dia 24, na vitória por 3 a 0 contra o Leganés. Em La Liga, Asencio disputou 23 partidas, sendo titular em 18 partidas, com 1671 minutos. O desempenho o fez ser convocado pelo técnico Luis de la Fuente para a seleção espanhola em março de 2025.

🔢 Números de Raúl Asencio pelo Real Madrid

⚽ 42 jogos

⌛ 3075 minutos em campo

📤 2 assistências

✅ 30 vitórias

🟰 3 empates

❌ 9 derrotas

Fora de campo, Asencio é investigado por pornografia infantil e divulgação de segredo. A Justiça espanhola emitiu uma resolução que envolve o nome do atleta, assim como Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, que já não atuam mais no clube. O quarteto se envolveu com três jovens meninas no local; uma delas, antes do envolvimento, teria afirmado ter 16 anos, enquanto as outras já eram maiores de idade.

