menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web se choca com gol antológico de Richarlison: 'Na Copa'

Tottenham sofreu dura derrota para rival inglês, Arsenal

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
16:04
Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Crystal Palace pela Premier League
imagem cameraRichalisson foi titular na derrota do Tottenham para o Arsenal (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar da dura derrota por 4 a 1 para o Arsenal, Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira, conseguiu chamar atenção mundial com um gol antológico. Com o Tottenham completamente abatido após sofrer três gols, o brasileiro Richarlison aproveitou um erro da defesa adversária e encobriu o goleiro, marcando um golaço do meio de campo para diminuir o placar.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Entenda por que Richarlison é homem de confiança de Ancelotti na Seleção

✍️Texto escrito por Márcio Ianacca

Carlo Ancelotti tem muitos títulos, uma carreira consolidada e um olhar clínico para jogadores de confiança — aqueles em quem aposta mesmo quando as estatísticas recentes não impressionam. No caso de Richarlison, o vínculo de confiança vai além do momento e tem raízes em um passado de convivência e admiração mútua.

O atacante do Tottenham foi titular em duas das seis partidas (atuou em todas) do técnico à frente da Seleção Brasileira e esteve presente em todas as quatro listas de convocados de Ancelotti até aqui, mesmo sem ter marcado gols sob o comando do italiano.

continua após a publicidade

O motivo da preferência tem história. Ancelotti e Richarlison trabalharam juntos no Everton, nas temporadas 2019/2020 e 2020/2021. Naquele período, o treinador chegou a dar declarações que demonstravam o quanto valorizava o brasileiro, mesmo em meio a um elenco que vivia altos e baixos na Premier League.

➡️Clique aqui para ler a matéria completa

Richarlison - Tottenham x Burnley
Richarlison é homem de confiança de Ancelotti na Seleção Brasileiro (Foto: Ben Stansall/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias