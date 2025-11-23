Web se choca com gol antológico de Richarlison: 'Na Copa'

Apesar da dura derrota por 4 a 1 para o Arsenal, Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira, conseguiu chamar atenção mundial com um gol antológico. Com o Tottenham completamente abatido após sofrer três gols, o brasileiro Richarlison aproveitou um erro da defesa adversária e encobriu o goleiro, marcando um golaço do meio de campo para diminuir o placar.

Entenda por que Richarlison é homem de confiança de Ancelotti na Seleção

✍️Texto escrito por Márcio Ianacca

Carlo Ancelotti tem muitos títulos, uma carreira consolidada e um olhar clínico para jogadores de confiança — aqueles em quem aposta mesmo quando as estatísticas recentes não impressionam. No caso de Richarlison, o vínculo de confiança vai além do momento e tem raízes em um passado de convivência e admiração mútua.

O atacante do Tottenham foi titular em duas das seis partidas (atuou em todas) do técnico à frente da Seleção Brasileira e esteve presente em todas as quatro listas de convocados de Ancelotti até aqui, mesmo sem ter marcado gols sob o comando do italiano.

O motivo da preferência tem história. Ancelotti e Richarlison trabalharam juntos no Everton, nas temporadas 2019/2020 e 2020/2021. Naquele período, o treinador chegou a dar declarações que demonstravam o quanto valorizava o brasileiro, mesmo em meio a um elenco que vivia altos e baixos na Premier League.

