Atitude de Filipe Luís em coletiva do Flamengo repercute: 'Madeira'

Foi durante a entrevista coletiva após a vitória do Flamengo diante do Bragantino, que Filipe Luís reproduziu um gesto de superstição popular que conquistou internautas na web. Após um repórter mencionar a possibilidade do Flamengo perder mais atletas por lesões, o técnico rubro-negro "bateu na madeira".

O gesto de bater na madeira é uma superstição popular usada para afastar o azar, o mau-olhado ou evitar que algo bom seja "azedado".

Pelo Flamengo, Filipe Luís vai disputar sua primeira final de Libertadores como técnico. Até aqui, soma 83 jogos no comando, com 53 vitórias, 20 empates e 10 derrotas.

Filipe Luís concede coletiva após vitória do Flamengo

Em entrevista coletiva, Filipe Luís foi questionado sobre como conter a empolgação dos jogadores e da torcida do Flamengo em meio à reta final do Brasileirão e à final da Libertadores, no dia 29 de novembro, no Peru, justamente contra o Palmeiras.

— Eu acredito que o grupo está forte mentalmente. Os jogadores que retornaram das seleções estão com a cabeça limpa e conseguiram jogar mais hoje. A gente está focado no presente, no nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que, fazendo a nossa parte, estamos mais perto do objetivo. Algumas horas atrás, estávamos numa crise mundial. Sabemos que precisamos ser equilibrados neste ponto. Sabemos o motivo da derrota e do empate. E hoje entramos de uma forma mais limpa e leve e conseguimos a vitória — explicou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

O que o Fla precisa para ser campeão antecipado?

Se o Flamengo vencer o Atlético-MG na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, que entra em campo no mesmo dia e horário, perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Mengão será campeão.

