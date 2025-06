O Uruguai ainda não tem vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, mas a Nike já preparou o uniforme que a seleção sul-americana usará nas disputas, que serão realizadas entre Estados Unidos, México e Canadá. Com inspiração no Pantera Negra, a camisa reserva é um dos designs mais ousados ​​e futuristas já pela marca.

Uruguai se inspira em Pantera Negra para uniforme da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Footy Headlines)

Em imagens divulgadas pelo site especializado "Footy Headlines", é possível ver que a peça apresenta uma base azul-marinho escura com estampas vibrantes em azul-elétrico no peito, ombros e mangas, imitando o efeito vibranium brilhante visto no traje do herói da Marvel nos filmes.

Os detalhes tendem a criar um visual enérgico e blindado, enfatizando movimento e força. O escudo do Uruguai e a logo da Nike aparecem em um estilo degradê para se integrar perfeitamente à estética de alta tecnologia. Os shorts e as meias continuam com o tema azul marinho e elétrico para um visual unificado e marcante em campo.

Segundo o Footy Headlines, o uniforme reserva será lançado no início do próximo ano. Na 4ª colocação da tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Uruguai está na zona de classificação para as disputas, que pode ser garantida na próxima Data Fifa.

Veja mais imagens da camisa do Uruguai inspirada no Pantera Negra

Esboço do uniforme do Uruguai para a Copa do Mundo (Foto: Footy Headlines)

Uniforme completo do Uruguai para a Copa do Mundo (Foto: Footy Headlines)

Uniforme tradicional celeste será o principal

Além da camisa alternativa para a Copa do Mundo, o site também vazou os detalhes do primeiro uniforme que será usado pelo Uruguai nas disputas. A peça apresenta design clássico Celeste (azul-celeste) e gola polo branca e detalhes em azul-marinho, retornando às raízes tradicionais.