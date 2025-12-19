O Olympique de Marseille (FRA) e a Puma lançaram a coleção de camisas "Marseille c'est nous" (Marselha somos nós). O design das peças une o clube, a fornecedora de material esportivo e as principais diásporas africanas presentes na cidade. Apresentado às vésperas da Copa Africana de Nações, o projeto integra a estratégia de ativação da marca do clube francês durante o período do torneio continental.

A coleção foi desenvolvida por um estúdio estúdio terceirizado em parceria com a Puma, e serão sete representações diaspóricas e culturais de Marselha: Marrocos, Senegal, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia, República Democrática do Congo e Comores. Trata-se, portanto, de uma linha bi-identitária.

Do ponto de vista industrial, a fornecedora optou por produção local. A produção, assim, será realizada por uma fábrica parceira na França, ponto destacado no comunicado oficial como parte do projeto.

Campanha e ativação física

A campanha de lançamento foi feita em locais emblemáticos do cotidiano de Marselha. Os protagonistas são figuras locais, apresentadas como representantes dessa dupla identidade cultural e da ligação entre o futebol africano e o clube.

Os produtos serão vendidos a partir do dia 21 deste mês, data de início da Copa Africana de Nações. O diretor de marketing da Puma na França, Thomas Lanis, celebrou o acordo.

- Puma e o Olympique de Marseille têm ambos um laço único com o continente africano. A Puma é o material esportivo histórico de nações emblemáticas do futebol africano - Marrocos, Senegal, Costa do Marfim, Gana, Egito - mas também é o patrocinador oficial da Confederação Africana de Futebol - destacou o dirigente, antes de emendar:

- Por meio desta campanha, quisemos render homenagem à diversidade cultural da cidade de Marseille.