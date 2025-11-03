Dono do Nottingham Forest promete ajudar torcida com gesto inédito

O proprietário do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, ofereceu apoio financeiro aos torcedores presentes em um ataque ao trem de Huntingdon, na região de Cambrigde, na Inglaterra. Segundo informações da polícia local, dois homens armados entraram com uma faca em uma estação de trem na noite de sábado (1), e atacaram várias pessoas, deixando 11 feridos ao todo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A equipe da Premier League divulgou um comunicado elogiando os torcedores que "demonstraram uma bravura extraordinária" após os esfaqueamentos ocorridos em um trem com destino a Londres. O clube reconheceu que vários de seus torcedores estavam a bordo após o empate por 2 a 2 com o Manchester United.

continua após a publicidade

— Todos no Nottingham Forest estão chocados e profundamente tristes com o ocorrido. A coragem e o altruísmo demonstrados pelos nossos torcedores naquele trem representam o que há de melhor na humanidade e o que há de melhor na comunidade do nosso clube — relatou Evangelos Marinakis.

— Garantiremos que todos os torcedores envolvidos neste incidente recebam o apoio financeiro necessário para que possam ter acesso ao melhor atendimento médico possível durante sua recuperação. Nossos pensamentos e orações estão com todos os afetados — finalizou.

continua após a publicidade

Nottingham Forest x Manchester United pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Após o incidente, os homens envolvidos nos ataques foram presos e ambos são cidadãos britânicos. Ainda não se sabe as motivações para os ataques. As autoridades policiais descartaram a princípio, motivações terroristas para os crimes, mas seguem investigando. As casas dos suspeitos estão sendo vistoriadas e os familiares deles estão prestando depoimentos.

Como foi o jogo entre Nottingham Forest e Manchester United?

Forest e United empataram por 2 a 2, neste sábado (1), no The City Ground, em Nottingham (ING), pela décima rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Gibbs-White e Savona para os mandantes, e por Casemiro e Amad Diallo para os Red Devils.

Na próxima quinta-feira (6), o Nottingham Forest visita o Sturm Graz, pela 4ª rodada da Europa League, às 14h45 (de Brasília). Por outro lado, o Manchester United só retorna aos gramados no sábado (8), quando enfrenta o Tottenham fora de casa, às 09h30 (de Brasília), pela Premier League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial