Guardiola elogia astro do Manchester City: 'No nível de Messi e CR7'

O técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao atacante Erling Haaland na noite de domingo (2), autor de dois gols na vitória por 3 a 1 do Manchester City sobre o Bournemouth, para chegar ao segundo lugar da Premier League. Segundo o treinador, o artilheiro norueguês está no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo.

— Você viu os números dele? Claro (que Haaland está no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo)! A diferença é que ambos fizeram isso por 15 anos, e continuam marcando nos Estados Unidos e na Arábia Saudita. Mas ele está nesse nível, sim. A maneira como ele chuta no primeiro gol é simplesmente… ele sabe que vai marcar. Ele tem essa fome. É incrível trabalhar com ele. Às vezes sou duro com ele e digo que ele precisa melhorar, mas ele está aberto a isso e nem todos os jogadores estão. Sem ele, seria muito difícil — disse Guardiola após vitória do Manchester City.

Com apenas 25 anos, Haaland marcou 322 gols entre seleção e todas as equipes em que jogou. Sua contribuição nesta temporada pelo City é crucial, e está a caminho de ser novamente o artilheiro do Campeonato Inglês. Em dez rodadas, o centroavante colocou a bola na rede 13 vezes.

O confronto entre Manchester City e Bournemouth colocou frente a frente duas realidades distintas na Premier League. A equipe de Guardiola chegava em um momento de alerta, vindo de uma derrota para o Aston Villa que expôs a dependência de Haaland, autor de 65% dos gols dos times na liga. Apesar de estar seis pontos atrás do líder Arsenal, os Cityzens buscavam a recuperação.

Do outro lado, o Bournemouth era a grande sensação da temporada, chegando ao Etihad como o vice-líder da Premier League após o melhor início de sua história na competição. A equipe do técnico Andoni Iraola vivia uma fase espetacular, com uma sequência de oito jogos de invencibilidade no campeonato e um ataque muito eficiente fora de casa, tendo perdido apenas para o Liverpool na estreia.

Erling Haaland no aquecimento para jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Com a vitória, o City chegou aos 19 pontos e tomou a vice-liderança da Premier League do próprio Bournemouth, que teve encerrada uma série invicta de oito rodadas no campeonato e permaneceu com 18, agora em quarto na tabela.

Como foi o jogo?

Grande revelação neste começo de temporada europeia, o Bournemouth tomou a iniciativa e até balançou a rede logo aos 45 segundos com Kroupi, mas o lance foi invalidado por impedimento. A postura ofensiva dos visitantes, no entanto, fez o City entrar no jogo, e a equipe mandante passou a dominar mais a posse de bola.

O grande destaque do jogo, mais uma vez, foi o norueguês Erling Haaland, que articulou as ações ofensivas, balançou as redes em duas ocasiões e atingiu a marca de 13 gols na artilharia do campeonato. O City abriu o placar explorando a velocidade de seu artilheiro.

O time de Manchester se valeu de dois ataques rápidos nos quais Haaland invadiu a área livre e finalizou após receber passes de Cherki em ambas as jogadas, garantindo a vantagem de 2 a 1 antes do intervalo. O gol do Bournemouth, que diminuiu a desvantagem temporariamente, foi marcado por Adams, que aproveitou uma falha do goleiro Donnarumma.

Na segunda etapa, o Bournemouth voltou com uma postura ofensiva, disposto a arrancar um empate, mas, quando era melhor em campo, foi castigado com o gol de O'Reilly em chute cruzado, aos 15 minutos, que praticamente minou a reação dos visitantes.

