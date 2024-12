VAR: treinadores poderão contestar as decisões do árbitro?

A Internacional Football Association Board (IFAB) estendeu o período de testes do "Suporte a Vídeo de Futebol" (FVS), que dá aos técnicos poder de contestar até duas decisões do árbitro por partida. Os resultados positivos durante as edições da Copa do Mundo Feminina Sub-20 e Sub-17, em outubro passado, encorajaram a decisão de expansão para outras competições.

A tecnologia é uma alternativa econômica ao VAR que se assemelha ao 'Challenger', pedido de revisão de um lance nos jogos de vôlei. Segundo a IFAB, o FVS diminui o custo-benefício do VAR e minimiza o tempo gasto com as revisões durante a partida. Além disso, dispensa a presença de um árbitro de vídeo para selecionar os clipes a serem revisados. Nesse sistema, o treinador faz a contestação logo após o lance, e o árbitro, então, julga o replay do incidente.

Atualmente, o sistema de desafios foi projetado apenas para competições menores, com até quatro câmeras, que não possuem recursos para a implementação do VAR. Campeonatos de ponta, como a Premier League inglesa, não podem utilizar a ferramenta.

- Várias associações-membro da FIFA já expressaram interesse em participar do teste. É crucial esclarecer que o FVS não é o VAR em termos do que pode abordar. Devido ao número limitado de câmeras, o FVS não poderá mostrar o que o VAR pode. Um exemplo é o impedimento - explicou Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Árbitros da Fifa, para o portal ESPN.

Durante a reunião anual, em Londres, a entidade também debateu sobre outros tópicos:

julgamentos envolvendo anúncios públicos, após longas verificações e revisões do VAR; desenvolvimentos em relação à tecnologia de impedimento semiautomático; exploração do uso de câmeras corporais de árbitros pela FIFA.