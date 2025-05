O Barcelona venceu o Real Madrid por 4 a 3, no domingo (11), para encaminhar o título do Campeonato Espanhol de 2024/25. Mesmo com a vitória importante, o clube catalão ficou na bronca com a arbitragem por gol anulado de Fermín Lopez nos minutos finais. No lance, o meia, que entrou na segunda etapa, acertou a bola com o braço no início da jogada. Depois de ser orientado pelo VAR, o árbitro Hernández Hernández anulou o gol. Nos áudios divulgados pela RFEF, é possível ver um dos assistentes aliviados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A exemplo do Brasileirão, a La Liga divulga, ao término da rodada, os áudios do árbitro com o VAR. No lance de Fermín, assim que Hernández Hernández confirma que irá anular o gol, Martínez Munuera, um dos responsáveis na sala de vídeo é flagrado dizendo "menos mal", se sentindo aliviado pelo tento não ser validado. A frase gerou repercussão negativa nas redes sociais da Espanha.

continua após a publicidade

Veja o momento em que o árbitro "agradece" pelo gol anulado:

Até o momento, o Barcelona não se pronunciou sobre o ocorrido. A Real Federação Espanhola de Futebol também não emitiu comunicado algum sobre o episódio. Já o CTA (Comitê Técnico dos Árbitros) vê a reação como algo normal, uma vez que Munuera estaria aliviado pelo acerto do companheiro de profissão, e não feliz por beneficiar o Real Madrid.

O VAR trabalhou, e muito, ao longo do clássico entre Barcelona e Real Madrid. Além de questionar o gol anulado de Fermín Lopez, os torcedores do Barça cobraram da arbitragem um pênalti em lance que a bola acerta o braço de Tchouaméni. O árbitro Hernández Hernández reviu a jogada e não marcou a infração.

continua após a publicidade

Mesmo com o gol anulado no fim pelo VAR, o Barcelona conseguiu vencer o Real Madrid e colocou uma mão e meia na taça de La Liga. Agora, com três jogos para o fim, os comandados de Hansi Flick somam sete pontos a mais que os Blancos. Basta uma vitória ou derrota do rival para confirmar o título da competição.

➡️ Barcelona de Raphinha bate recorde que nem Messi conseguiu contra o Real Madrid

Próximos jogos do Barcelona

Foto: Lluis Gene/AFP

⚽ Espanyol

📆 Quinta-feira, 15 de maio

⏰ 15h30 (de Brasília)

🏟️ RCDE Stadium

⚽ Villarreal

📆 Domingo, 18 de maio

⏰ 13h00 (de Brasília)

🏟️ Estádio Olímpico Lluís Companys

⚽ Athletic Bilbao

📆 Domingo, 25 de maio

⏰ a definir

🏟️ San Mamés