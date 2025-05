O Barcelona encaminhou, nesta segunda-feira (12), a renovação de contrato com o técnico Hansi Flick. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube estenderá o contrato com o alemão por mais um ano, o que implicará em um vínculo válido até o final do primeiro semestre de 2027.

O acordo verbal entre as partes já está selado, diante da grande temporada vivida pelo elenco. Resta apenas a assinatura para oficializar o acordo, que deve acontecer até o fim de maio.

O alemão chegou à Catalunha antes do começo de 2024/25, para substituir Xavi, e conseguiu engrenar um grande trabalho de maneira rápida. Até o momento, conquistou a Supercopa e a Copa do Rei, e está a apenas uma vitória de erguer o troféu de La Liga, para fechar a dobradinha nacional.

Outro fator que contribuiu para a extensão foi o grande desempenho diante do rival Real Madrid. A equipe venceu os quatro jogos disputados frente aos Merengues na temporada, um recorde na história do clube. O mais recente aconteceu no domingo (11), em virada para 4 a 3 no Olímpico de Montjuïc.

🔢 Números de Hansi Flick pelo Barcelona

⚽57 jogos

✅ 42 vitórias

🟰 7 empates

❌ 8 derrotas

🥅 167 gols marcados

🛡️ 69 gols sofridos