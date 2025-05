De à venda a candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo, Raphinha vive uma trajetória digna de conto de fadas nesta temporada pelo Barcelona. Contratado em 2022, o brasileiro pode estender a escrita na Catalunha até 2029, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Raphinha, de 28 anos, tem vínculo com o Barcelona até 2027. Com a possível renovação por mais dois anos, integrará a primeira faixa salarial da entidade, posição que conquistou pelo desempenho desta temporada. Embora alguns detalhes ainda precisem ser resolvidos, incluindo a cláusula de rescisão, o veículo espanhol garante que o acordo está praticamente selado.

continua após a publicidade

Em entrevista concedida ao "Movistar+Plus" no sábado (11), Raphinha revelou que não vê a hora de renovar seu contrato com o Barcelona, e que está muito feliz na Espanha. O brasileiro deu essa declaração horas antes do El Clásico, válido pela 35ª rodada de La Liga, que encaminhou o título para os Culés após vitória por 4 a 3.

Campeão da Supercopa e da Copa do Rei na temporada 2024/25, Raphinha é um dos principais jogadores do mundo e concorrente à Bola de Ouro, apesar de ter sido eliminado com o Barcelona para a Inter de Milão na semifinal da Champions. O brasileiro tem 34 gols e 24 assistências, sendo 13 tentos e 8 passes na competição continental — a melhor temporada de um jogador em participações totais na história, ao lado de Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Barcelona de Raphinha bate recorde que nem Messi conseguiu contra o Real Madrid