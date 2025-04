Salah quebra recorde de Haaland e Henry na Premier League

De contrato renovado, Salah quebrou o recorde de participações em gol em uma edição de Premier League com 20 clubes. Com a assistência no jogo entre Liverpool e West Ham, o egípcio chegou a 45 gols e assistências somados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O recorde pertencia a Erling Haaland e Thierry Henry, que chegaram a 44 participações em gols nas temporadas em 2022/2023 e 2002/2003, respectivamente. Neste ano, Salah ocupa a liderança da artilharia da Premier League, mas também ocupa o topo na lista de garçons.

continua após a publicidade

A expectativa é de que Salah amplie seu próprio recorde, uma vez que o Liverpool ainda tem mais seis jogos por fazer na Premier League. Eliminado na Champions League, os Reds estão focados única e exclusivamente na conquista do Campeonato Inglês.

Esses números também credenciam Salah na disputa do prêmio de Bola de Ouro, que acontecerá em outubro. O egípcio era um dos mais cotados antes da queda do Liverpool na Champions League, mas o camisa 11 segue cotado por conta de sua grande temporada na Inglaterra.

continua após a publicidade

Salah se aproxima de segunda Premier League

Aos 32 anos, Salah vive o auge de sua carreira e se aproxima de conquistar seu segundo título de Premier League. Em caso de vitória sobre o West Ham, o Liverpool abrirá 13 pontos de diferença para o Arsenal com seis jogos a serem disputados.

Além disso, o atacante está próximo de se tornar o artilheiro da Premier League pela 4ª temporada, uma vez que já conseguiu o feito em 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022. Com isso, o atleta iguala Henry, que é o único atleta que foi artilheiro em quatro anos diferentes do Campeonato Inglês.