Salah bate recorde, Liverpool vence West Ham e se aproxima do título da Premier League

O Liverpool venceu o West Ham por 2 a 1, neste domingo (13), pela 32ª rodada da Premier League, em Anfield. Luis Díaz e Van Dijk marcaram os gols dos Reds, enquanto os Hammers descontaram com Robertson marcando contra a própria equipe. Com o resultado, os Reds se aproximam do título do Campeonato Inglês, uma vez que possuem 13 pontos de diferença para o Arsenal restando 18 pontos em disputa.

Além do triunfo, Salah bateu o recorde da Premier League em participações em gols na competição. O egípcio chegou a 45 gols e assistências na atual temporada do Campeonato Inglês deixando Haaland e Henry para trás.

Como foi a partida entre Liverpool e West Ham?

Na etapa inicial, o Liverpool desperdiçou grandes chances criadas com Bradley e Salah, que não acertaram a meta defendida por Aréola. No entanto, os Reds abriram o placar aos 17 minutos com Salah arrancando pelo lado direito e dando uma linda assistência de trivela para Luis Díaz só finalizar e balançar as redes. Na sequência, o West Ham respondeu com Soler dividindo uma bola com Alisson na área, e Kudus aproveitando o rebote para encobrir o brasileiro e carimbar o travessão de Anfield. Os mandantes ainda quase ampliaram o placar com Salah acionando Mac Allister na área, mas a finalização do argentino parou em uma grande defesa de Aréola.

No início do segundo tempo, Mac Allister teve nova chance para ampliar o marcador em cobrança de falta, mas a batida do camisa 10 parou no travessão de Aréola. O West Ham quase empatou com Bowen sendo lançado em profundidade na área, saindo cara a cara com Alisson e batendo para grande defesa do brasileiro. Em outra oportunidade dos Hammers, Kudus foi acionado pelo lado esquerdo da área, finalizou cruzado, mas Alisson fez outra bela intervenção para impedir o empate.

Em uma reta final com muita emoção, os Hammers chegaram ao empate após cruzamento da esquerda e uma trapalhada entre Van Dijk e Robertson que terminou com gol contra do lateral-esquerdo aos 40 minutos. Mas aos 44 minutos, o zagueiro holandês se redimiu, aproveitou cobrança de escanteio e estufou as redes após uma forte cabeçada. Nos acréscimos, Fullkrug recebeu cruzamento na área e cabeceou para carimbar o travessão.

O que vem por aí para Liverpool e West Ham?

No sábado (19), o West Ham recebe o já rebaixado Southampton em busca de uma vitória para rechaçar as chances de rebaixamento na 33ª rodada da Premier League. Por outro lado, o Liverpool visita o Leicester, no domingo (20), podendo ser campeão de forma antecipada do Campeonato Inglês.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 2 x 1 West Ham - Premier League

32ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 13 de abril de 2025, às 10h (de Brasília).

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING).

🥅 Gols: Luis Díaz, 17'/1ºT (1-0); Robertson (contra), 40'/2ºT (1-1); Van Dijk, 44'/2ºT (2-1)

🟨 Cartão amarelo: Coufal (WHU)

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Bradley (Quansah), Konaté, Van Dijk e Tsimikas (Robertson); Gravenberch, Curtis Jones (Szoboszlai) e Mac Allister; Salah (Endo), Diogo Jota (Gakpo) e Luis Díaz.

WEST HAM (Técnico: Graham Potter)

Aréola; Todibo (Luis Guilherme), Mavropanos e Kilman; Wan-Bissaka, Soler (Fullkrug), Ward-Prowse, Paquetá e Scarles (Coufal); Bowen e Kudus.