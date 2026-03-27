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Lesão abre caminho para titular do Palmeiras confirmar vaga na Copa

Flaco López concorre diretamente com Joaquín Panichelli, que sofreu lesão ligamentar no joelho direito

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
12:29
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraFlaco López ao lado de Vitor Roque (D) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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Flaco López, do Palmeiras, está próximo de assegurar uma das 26 vagas da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O atacante foi convocado para defender a seleção nesta Data Fifa.

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O atacante do Palmeiras concorria diretamente com Joaquín Panichelli por uma das últimas vagas no setor ofensivo da atual campeã do mundo. O jogador do Strasbourg, da França, teve constatada uma lesão ligamentar no joelho direito e passará por longo período de recuperação, que se estenderá durante a disputa da Copa.

- Exames realizados hoje no atacante Joaquín Panichelli confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito - publicou o perfil oficial da seleção da Argentina nas redes sociais.

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Flaco López foi convocado pela primeira vez por Lionel Scaloni em 2025 e teve as primeiras oportunidades com a camisa da Argentina após se destacar pelo Palmeiras, sobretudo no segundo semestre, quando passou a formar dupla de ataque com Vitor Roque.

Na atual temporada, Flaco soma nove gols e quatro assistências em 19 partidas, 17 delas coo titular, e volta a liderar a artilharia do Palmeiras. No Campeonato Paulista, em que o clube conquistou o 27º título da história, participou diretamente de nove gols e foi eleito o destaque da competição.

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Na Seleção, o atacante terá a companhia de Giay, convocado por Scaloni para substituir o lesionado Montiel na lateral direita. A Argentina enfrenta a Mauritânia nesta quinta-feira (27), às 20h15 (de Brasília), em partida amistosa. Quatro dias depois, encara a Zâmbia.

Flaco López, do Palmeiras, está próximo de assegurar uma vaga na próxima Copa do Mundo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Flaco López, do Palmeiras, está próximo de assegurar uma vaga na próxima Copa do Mundo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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