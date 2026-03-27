Neymar vira assunto após vitória da França: 'Falta um protagonista'

A França conquistou uma vitória por 2 a 1 no confronto amistoso contra o Brasil, nesta quinta-feira (26), nos Estados Unidos. Durante os primeiros 45 minutos, o atacante Neymar, do Santos, virou assunto entre os torcedores brasileiros que acompanhavam o decorrer da partida.

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O comentarista Fred Caldeira disparou sua opinião em relação à ausência do atual camisa 10 do Peixe. O mesmo também comentou sobre a falta de um protagonista na Seleção Brasileira atual.

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O Menino da Vila ficou novamente de fora da lista de convocação do técnico Carlo Ancelotti, e diante disso, alguns espectadores presentes pegaram no pé para algumas jogadas que aconteceram durante o primeiro tempo, onde imaginaram o efeito Neymar, caso o atleta estivesse presente na partida.

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Fred destaca falta de atitude em jogadores da Seleção (Foto: Reprodução/TNT Sports)

Neymar deveria ficar de fora?

De acordo com o jornalista Fred Caldeira, o Neymar ter ficado de fora não é algo inesperado e o mesmo não concorda com o motivo que pedem a presença do atleta:

- Eu não saio desesperado desse jogo. Eu fico mais preocupado com os gritos pelo Neymar nas arquibancadas do estádio, que são pessoas que estão claramente num processo de delírio. Eu não consigo imaginar qual Neymar elas viram nos últimos anos que entraria em campo nessa partida - disparou Fred.

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Falta de um protagonista

O comentarista também destacou a falta de um protagonista no time que fizesse a função de Neymar, de se responsabilizar e chamar a pressão para si:

- Eu também tento entender que quando você vê que os protagonistas da vez não conseguem corresponder mais uma vez, não dá para culpar tanto quem pensa no último protagonista que em algum momento conseguiu corresponder, né? Se tem uma coisa que não dá para falar do Neymar, é que ele se escondia em campo com a camisa da seleção brasileira. Muito pelo contrário, muito difícil achar um jogo ruim do Neymar com a camisa da seleção brasileira - destacou o jornalista.

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