Valencia processa Netflix por conta de documentário de Vini Jr
Caso teve movimentações na metade do ano e foi ter atualizações nesta segunda-feira (29)
O Valencia apresentou uma queixa formal contra a Netflix e a Conspiração Filmes, produtores do documentário biográfico "Baila, Vini". O processo foi apresentado ao Tribunal nº1 de Valencia, e o motivo para tal foi que o clube acredita que as imagens legendadas contidas na obra "distorcem a realidade e prejudicam a imagem do clube".
Segundo o "Marca" da Espanha, o clube havia apresentado uma queixa aos advogados contra as produtores solicitando uma retratação pública como primeira medida de pressão. Entretanto, a solicitação foi ignorada, tanto pela Netflix, quanto pela Conspiração Filmes, o que levou ao Valencia recorrer aos tribuinais.
O trecho que teria despertado a "ira" do Valencia foi um vídeo em que torcedores da equipe chamam o brasileiro de "macaco". Segundo o time de Mestalla, na verdade, os gritos eram de "idiota". Além disso, o clube sente que já tomou medidas "exemplares" ao punir três torcedores. Na ocasião, o estádio teve parte de sua arquibancada parcialmente fechada após sanções.
Embate entre Vini Jr e Valencia
O embate entre o jogador e a equipe se estende há cerca de dois anos. Em 2023, o Real Madrid visitou o Valencia por um jogo válido de La Liga. O jogo estava intenso e, em meio a duelo, Vini Jr se tornou alvo de torcedores, que o insultaram e gritaram "mono, mono" (macaco em espanhol).
O episódio causou grande repercussão. No lado negativo, jornais locais chamaram Vini Jr. de mentiroso, o apontando como um verdadeiro "Pinóquio". Na Justiça espanhola, porém, de forma inédita, três envolvidos no caso foram condenados a oito meses de prisão pelas injúrias contra o brasileiro. O Valencia se manifestou e repudiou a punição da Federação à torcida.
No próximo confronto contra a equipe após o episódio, Vini Jr respondeu da melhor forma que poderia, marcando dois gols no empate entre 2 a 2 entre Real Madrid e Valencia. Na comemoração de um deles, o camisa 7 fez o gesto de punho cerrado, um dos principais símbolos da luta contra o racismo.
Na temporada de 2024/25, no primeiro confronto entre os times, o nervosismo falou mais alto. Provocado de forma corriqueira pelos presentes no estádio, o brasileiro não demonstrou paciência. Ele acabou expulso por acertar um soco no goleiro Dimitrievski.
