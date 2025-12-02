O Barcelona derrotou o Atlético de Madrid por 3 a 1, nesta terça-feira (2), pela 19ª rodada de La Liga. Raphinha, autor de um dos gols, comentou a importância da mentalidade da equipe em jogos disputados e abordou seu processo de recuperação física. O jogador destacou que a equipe precisa estar preparada para reverter placares adversos.

— Acho que o importante é acreditar no trabalho. Há muitos jogos em que podemos começar perdendo. Temos que estar preparados. Estamos trabalhando muito bem nisso. É com esse espírito que precisamos vencer partidas como essa — afirmou Raphinha sobre a postura do time.

Na partida, o Barça saiu atrás, aos 19 minutos, com gol de Álex Baena, mas conseguiu a reação e a virada, no segundo tempo. O atacante também ressaltou a necessidade de manter o foco em campo, mesmo após sofrer um gol, e enfatizou a estratégia de pressão ofensiva do time catalão.

— Podemos sofrer um gol, mas precisamos manter a cabeça fria para reagir em um jogo como este. Sabíamos o quão difícil seria esta partida e que poderíamos terminar como no ano passado, com eles marcando primeiro. — Acho que quanto mais pressionarmos no campo de ataque, mais perto estaremos do gol adversário. Dessa forma, teremos mais chances de marcar gols — declarou.

Com gol de Raphinha, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 1, por La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)

Retorno aos gramados

Esta foi a terceira partida de Raphinha desde o retorno da lesão na coxa, que o tirou de ação por 10 jogos. Na segunda etapa do jogo, o brasileiro foi substituído no segundo tempo da partida e explicou que a decisão foi motivada pelo desgaste físico, mas expressou confiança nos companheiros que o substituíram.

— Estou tentando recuperar minha melhor forma física. Senti isso hoje, um pouco de cansaço. Pedi para ser substituído porque não conseguia continuar. Tanto eu quanto o Pedri temos outros jogadores de alta qualidade que podem ocupar nossos lugares — explicou o brasileiro.

Como foi Barcelona x Atlético de Madrid?

A partida entre Barcelona e Atlético de Madrid começou com pressão dos catalães, mas foram os colchoneros que abriram o placar aos 19 minutos, com Álex Baena, após lançamento de Nahuel Molina. O Barcelona reagiu rapidamente, e Raphinha empatou a partida cinco minutos depois, driblando Jan Oblak.

Contudo, o Barça desperdiçou uma chance de ouro logo em seguida, quando o árbitro marcou um pênalti sobre Dani Olmo: Robert Lewandowski cobrou mal e isolou. Perto do fim do primeiro tempo, o polonês teve outra boa oportunidade, mas parou em grande defesa de Oblak, mantendo o placar igualado em 1 a 1.

O segundo tempo começou com chances para ambos os lados, com Raphinha finalizando para fora em grande jogada de Lamine Yamal e Giuliano Simeone pegando mal na bola para o Atleti. Com o controle da posse, o Barcelona conseguiu a virada com Dani Olmo, que recebeu um excelente pivô de Lewandowski e finalizou no canto de Oblak. Na sequência do gol, Olmo se lesionou e foi substituído por Marcus Rashford.

Nos minutos finais, o Atlético de Madrid pressionou em busca do empate, tendo uma grande chance com Thiago Almada, que limpou a defesa, mas chutou para fora. Alexander Sørloth também teve oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. No último minuto, em um contra-ataque, Ferran Torres selou a vitória do Barcelona ao marcar o terceiro gol. Fim de jogo: Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid.

