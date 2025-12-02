Astro do Real Madrid sofre lesão após ficar afastado por sete meses
Lateral-esquerdo sofreu lesão no bíceps femoral da perna direita
O lateral-esquerdo Ferland Mendy, do Real Madrid, sofreu nova lesão muscular e será desfalque na equipe por um período estimado em cerca de três semanas. O clube merengue confirmou o diagnóstico de uma lesão no bíceps femoral da perna direita após exames realizados na terça-feira (2). A recuperação do jogador está sendo monitorada pelo departamento médico.
A nova contusão ocorre poucos dias após o retorno de Mendy aos gramados, na última quarta-feira (26), na partida da Champions League contra o Olympiacos. O lateral francês estava afastado dos jogos por sete meses devido a uma lesão grave sofrida na final da Copa do Rey contra o Barcelona, em 26 de abril, na temporada passada.
Na ocasião da final, Mendy precisou ser substituído ainda aos onze minutos do primeiro tempo por Fran García, sendo diagnosticado com uma ruptura do tendão proximal do músculo reto femoral da coxa direita. Esta lesão anterior, que também ocorreu na coxa direita, o tirou de campo pelo restante da temporada, incluindo o Mundial de Clubes.
Comunicado do Real Madrid
A nova parada do defensor francês se dá justamente quando se esperava sua recuperação plena da forma física. O Real Madrid divulgou uma nota oficial sobre o estado de saúde do jogador:
"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Ferland Mendy, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita. Sua recuperação será acompanhada."
Jogadores lesionados
Ferland Mendy se junta a Daniel Carvajal, que está fora de ação desde outubro por uma lesão no joelho. A previsão de retorno do lateral espanhol é em janeiro, perto dos últimos jogos da fase de liga da Champions League, quando os Merengues encaram o Monaco e o Benfica, na sétima e oitava rodada, respectivamente.
