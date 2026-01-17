Vaiado e abatido, Vini Jr. recebe afago de Mbappé e apoio do treinador
A situação de Vini Jr. no Real Madrid parece cada vez mais insustentável. Neste sábado, o jogador enfrentou a ira da própria torcida antes mesmo de começar a partida contra o Levante, no Santiago Bernabéu, em Madri.
No momento em que se preparava para entrar em campo, Vini demonstrou muito abatimento pelas vaias que recebera no aquecimento. Ele foi flagrado sentado, balançando a cabeça e, em seguida, escondendo o rosto entre mãos. Mbappé, logo atrás do brasileiro, deu um tapinha nas costas do companheiro e fez um gesto sacudindo-o, tentando confortá-lo.
Em campo, o atacante foi vaiado o jogo inteiro, todas as vezes que pegou na bola. Porém, ele não foi o único a contar com a ira da torcida. O inglês Jude Bellingham também foi perseguido pelos torcedores merengues, assim como Valverde. As vaias ao uruguaio, porém, foram diminuindo com o decorrer da partida. O Real venceu o Levante por 2 a 0, gols de Mbappé e Asencio. A equipe está em segundo lugar na classificação da La Liga, a um ponto do líder Barcelona, que joga neste domingo contra o Real Sociedad.
Treinador defende Vini: "É um de nós"
A bronca da torcida merengue não ficou restrita aos jogadores. O presidente Florentino Pérez, o mais vitorioso da história do clube, também foi muito vaiado e viu cartazes criticando sua gestão e pedindo sua saída.
Segundo a imprensa espanhola, a torcida do Real Madrid considera que Vini boicotou o projeto de Xabi Alonso no clube. O treinador alemão chegou ao Bernabéu em maio de 2025 e foi demitido após a derrota para o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha, há uma semana. Alvaro Arbeloa assumiu o posto de treinador, mas a situação piorou com a eliminação inesperada para o Albacete nas oitavas de final da Copa do Rei, na última quarta-feira.
Neste sábado, após o jogo, Arbeloa saiu em defesa do craque brasileiro.
- Vou trabalhar para tirar o melhor do Vinicius. Vou exigir que os meus jogadores o procurem. Ele é destemido, tem personalidade, defendeu este clube com unhas e dentes, é um dos jogadores mais imprevisíveis, senão o mais imprevisível, do mundo. Ele personifica o que um jogador do Real Madrid deve ser. O que este jogador conquistou como jovem no Real Madrid é algo que poucos conseguiram. Ele vai nos dar muitos títulos, como já tem dado - disse Arbeloa na coletiva, de acordo com o Diario Marca, da Espanha.
Apesar das notícias darem conta de que a negociação para a renovação de contrato de Vini com o Real Madrid está parada, Arbeloa disse confiar que o atacante ficará no clube. O contrato do brasileiro com a equipe espanhola termina em junho de 2027.
- Que ninguém se esqueça do que o Vini fez aqui, ele carregou a equipe nas costas e nos trouxe títulos. Ele é um de nós e continuará sendo por muito tempo.
