Griezmann provoca Barcelona após classificação na Copa do Rey

Apesar de ter sofrido uma derrota por 3 a 0 no Camp Nou, o Atlético de Madrid conseguiu segurar a vantagem, avançou no placar agregado (4 a 3) e se classificou à final da Copa do Rey, na terça-feira (3), no Camp Nou. Um dos destaques da classificação foi Antoine Griezmann, principalmente pela entrega defensiva e pela liderança em campo, que garantiu a vaga dos Colchoneros para a grande decisão, que será disputada no estádio de La Cartuja, em Sevilha.

Revanche nas redes sociais

Após o apito final e a confirmação da vaga, o camisa 7 utilizou suas redes sociais para celebrar o feito e, ao mesmo tempo, devolver uma provocação ao seu ex-clube. Griezmann publicou uma imagem em sua conta no Instagram onde aparece comemorando o resultado, enquanto dois jogadores do Barcelona estão caídos no gramado lamentando a tentativa frustrada de virada.

Na legenda, o atacante escreveu: "Essa foto é muito dura?". A publicação não foi por acaso. Trata-se de uma resposta direta a uma postagem feita pelo próprio perfil oficial do Barcelona na temporada passada. Na ocasião, o clube catalão utilizou exatamente a mesma frase para provocar o Atlético após uma vitória no estádio Metropolitano.

Repercussão no elenco

A alfinetada de Griezmann rapidamente gerou engajamento entre seus atuais companheiros de equipe, que endossaram a provocação. O lateral Pubill foi o mais incisivo nos comentários, respondendo à legenda com um "Difícil para mim…", enquanto outros atletas do elenco, como Johnny, Baena e Llorente, também marcaram presença na publicação para apoiar o francês.

Nas últimas semanas, o nome de Griezmann foi fortemente associado a uma possível mudança para o Orlando City, da MLS (Major League Soccer), nos Estados Unidos.

Antoine Griezmann já chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

