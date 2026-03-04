menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Griezmann provoca Barcelona após classificação na Copa do Rey

Astro francês foi destaque na classificação do Atlético de Madrid

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/03/2026
13:53
Griezmann em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)
imagem cameraGriezmann em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apesar de ter sofrido uma derrota por 3 a 0 no Camp Nou, o Atlético de Madrid conseguiu segurar a vantagem, avançou no placar agregado (4 a 3) e se classificou à final da Copa do Rey, na terça-feira (3), no Camp Nou. Um dos destaques da classificação foi Antoine Griezmann, principalmente pela entrega defensiva e pela liderança em campo, que garantiu a vaga dos Colchoneros para a grande decisão, que será disputada no estádio de La Cartuja, em Sevilha.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Revanche nas redes sociais

Após o apito final e a confirmação da vaga, o camisa 7 utilizou suas redes sociais para celebrar o feito e, ao mesmo tempo, devolver uma provocação ao seu ex-clube. Griezmann publicou uma imagem em sua conta no Instagram onde aparece comemorando o resultado, enquanto dois jogadores do Barcelona estão caídos no gramado lamentando a tentativa frustrada de virada.

continua após a publicidade

Na legenda, o atacante escreveu: "Essa foto é muito dura?". A publicação não foi por acaso. Trata-se de uma resposta direta a uma postagem feita pelo próprio perfil oficial do Barcelona na temporada passada. Na ocasião, o clube catalão utilizou exatamente a mesma frase para provocar o Atlético após uma vitória no estádio Metropolitano.

Repercussão no elenco

A alfinetada de Griezmann rapidamente gerou engajamento entre seus atuais companheiros de equipe, que endossaram a provocação. O lateral Pubill foi o mais incisivo nos comentários, respondendo à legenda com um "Difícil para mim…", enquanto outros atletas do elenco, como Johnny, Baena e Llorente, também marcaram presença na publicação para apoiar o francês.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, o nome de Griezmann foi fortemente associado a uma possível mudança para o Orlando City, da MLS (Major League Soccer), nos Estados Unidos.

Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Antoine Griezmann já chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

➡️ Aposte em jogos de futebol!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias