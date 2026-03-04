De pai para filho: o legado que sustenta as torcidas mais fortes da La Liga
Estudo revela como paixões atravessam gerações no futebol espanhol
A paixão pelo futebol na Espanha não é construída apenas pelo sucesso esportivo dos times e por grandes estrelas — ela é herdada. Um estudo realizado pela La Liga, como parte de sua campanha "42 Legados, 42 Formas de Vencer", destaca como a transmissão geracional, a influência familiar e a identidade territorial desempenham um papel decisivo na formação das torcidas de alguns dos clubes mais seguidos internacionalmente na liga.
Entre os clubes da La Liga, Real Madrid e Sevilla se destacam como equipes em que a herança familiar do torcedor é especialmente forte, reforçando o apelo global de instituições cuja identidade é passada de geração em geração.
O modelo mais recorrente é o da chamada transmissão vertical — quando o vínculo com o time passa das gerações mais velhas para as mais novas — fenômeno especialmente forte entre as torcidas de Athletic Bilbao, Betis e Sevilla . De forma geral, o pai é a principal figura na transmissão da paixão pelo time.
Herança familiar como força competitiva
O levantamento aponta dinâmicas geracionais marcantes em determinados clubes:
- O Betis se sobressai na transmissão da paixão de avós para netos, em sintonia com um de seus lemas históricos: "De pais para filhos, de avós para netos".
- Considerando a herança vinda de qualquer figura feminina da família — não apenas mães, mas também avós, irmãs ou tias — Real Sociedad e Mallorca aparecem acima da média nacional.
- O Mallorca também registra índices superiores à média de "herança reversa", quando os pais passam a torcer para o clube dos filhos — um fenômeno que dialoga com a evolução esportiva recente da equipe.
- Os torcedores de Real Betis, Sevilla e Valencia atribuem importância acima da média à transmissão da paixão clubística às próximas gerações, reforçando a ideia de que o legado faz parte da própria identidade dessas instituições.
Identidade territorial e raízes locais
Para além da família, a identidade territorial segue como um dos pilares da lealdade. Clubes como Athletic Bilbao, Real Sociedad, Mallorca e Valencia apresentam forte identificação local e regional — bem acima da média da liga. Esse vínculo com o território fortalece o engajamento de longo prazo e consolida comunidades profundamente enraizadas, que extrapolam o dia de jogo.
Cultura do dia de jogo: uma experiência social
O estudo também mostra como cada torcida expressa seu legado na vivência de dia de partida:
- O Sevilla se destaca pelo maior percentual de sócios-torcedores dentro de sua base.
- Torcedores do Athletic Bilbao vão ao estádio com as filhas com mais frequência do que a média nacional e também estão entre os que mais comparecem com amigos.
- Athletic Bilbao e Real Betis estão entre as torcidas que mais se reúnem nas ruas antes das partidas.
- Torcedores do Real Madrid costumam se encontrar em casas particulares antes dos jogos em proporção superior às demais torcidas.
- A torcida do Mallorca apresenta maior tendência a se reunir em peñas e associações oficiais antes das partidas.
- Já os torcedores do Sevilla que acompanham jogos em bares o fazem com familiares e parceiros acima da média.
Em toda a Espanha, chama atenção a fidelidade dos torcedores aos bares e espaços onde assistem aos jogos, evidenciando o forte componente social da cultura do futebol.
Uma liga de 42 legados
Os dados fazem parte da plataforma global de marca "42 Legados, 42 Formas de Vencer", que celebra a diversidade cultural e a continuidade geracional dos 42 clubes da La Liga.
