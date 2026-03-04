De pai para filho: o legado que sustenta as torcidas mais fortes da La Liga

A paixão pelo futebol na Espanha não é construída apenas pelo sucesso esportivo dos times e por grandes estrelas — ela é herdada. Um estudo realizado pela La Liga, como parte de sua campanha "42 Legados, 42 Formas de Vencer", destaca como a transmissão geracional, a influência familiar e a identidade territorial desempenham um papel decisivo na formação das torcidas de alguns dos clubes mais seguidos internacionalmente na liga.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os clubes da La Liga, Real Madrid e Sevilla se destacam como equipes em que a herança familiar do torcedor é especialmente forte, reforçando o apelo global de instituições cuja identidade é passada de geração em geração.

continua após a publicidade

O modelo mais recorrente é o da chamada transmissão vertical — quando o vínculo com o time passa das gerações mais velhas para as mais novas — fenômeno especialmente forte entre as torcidas de Athletic Bilbao, Betis e Sevilla . De forma geral, o pai é a principal figura na transmissão da paixão pelo time.

Herança familiar como força competitiva

O levantamento aponta dinâmicas geracionais marcantes em determinados clubes:

O Betis se sobressai na transmissão da paixão de avós para netos, em sintonia com um de seus lemas históricos: "De pais para filhos, de avós para netos". Considerando a herança vinda de qualquer figura feminina da família — não apenas mães, mas também avós, irmãs ou tias — Real Sociedad e Mallorca aparecem acima da média nacional. O Mallorca também registra índices superiores à média de "herança reversa", quando os pais passam a torcer para o clube dos filhos — um fenômeno que dialoga com a evolução esportiva recente da equipe. Os torcedores de Real Betis, Sevilla e Valencia atribuem importância acima da média à transmissão da paixão clubística às próximas gerações, reforçando a ideia de que o legado faz parte da própria identidade dessas instituições.

Gerações de torcedores do Levante em jogo da La Liga (Foto: Divulgação)

Identidade territorial e raízes locais

Para além da família, a identidade territorial segue como um dos pilares da lealdade. Clubes como Athletic Bilbao, Real Sociedad, Mallorca e Valencia apresentam forte identificação local e regional — bem acima da média da liga. Esse vínculo com o território fortalece o engajamento de longo prazo e consolida comunidades profundamente enraizadas, que extrapolam o dia de jogo.

continua após a publicidade

Cultura do dia de jogo: uma experiência social

O estudo também mostra como cada torcida expressa seu legado na vivência de dia de partida:

O Sevilla se destaca pelo maior percentual de sócios-torcedores dentro de sua base.

Torcedores do Athletic Bilbao vão ao estádio com as filhas com mais frequência do que a média nacional e também estão entre os que mais comparecem com amigos.

Athletic Bilbao e Real Betis estão entre as torcidas que mais se reúnem nas ruas antes das partidas.

Torcedores do Real Madrid costumam se encontrar em casas particulares antes dos jogos em proporção superior às demais torcidas.

A torcida do Mallorca apresenta maior tendência a se reunir em peñas e associações oficiais antes das partidas.

Já os torcedores do Sevilla que acompanham jogos em bares o fazem com familiares e parceiros acima da média.

Em toda a Espanha, chama atenção a fidelidade dos torcedores aos bares e espaços onde assistem aos jogos, evidenciando o forte componente social da cultura do futebol.

Uma liga de 42 legados

Os dados fazem parte da plataforma global de marca "42 Legados, 42 Formas de Vencer", que celebra a diversidade cultural e a continuidade geracional dos 42 clubes da La Liga.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.