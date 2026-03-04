Nesta quarta-feira (4), Chelsea e Aston Villa se enfrentam em um grande duelo na parte de cima da Premier League. De um lado, a equipe de Unai Emery busca colar no líder e no vice-líder. Do outro, o time de Estêvão, João Pedro e Andrey Santos tenta se recuperar da má fase e se aproximar do G-4 do Campeonato Inglês. Até o momento, os Blues estão com vantagem por 3 a 1, com gol de Douglas Luiz para o Aston Villa, um doblete de João Pedro e tento de Cole Palmer para o Chelsea. Veja como foram os gols:

Aston Villa 1x0 Chelsea - Douglas Luiz marca golaço – seu primeiro no retorno ao clube

Logo nos primeiros minutos da partida, Douglas Luiz deixou sua marca. O ex-Vasco fez um golaço de letra para abrir o placar, aproveitando cruzamento de Leon Bailey. Foi o primeiro gol do meio-campista desde seu retorno ao Aston Villa.

Douglas Luiz comemorando o gol marcado no duelo entre Aston Villa e Chelsea (Foto: Darren Staples/AFP)

Aston Villa 1x1 Chelsea - João Pedro empata o confronto

Atrás no placar, o Chelsea buscou o empate. E foi com outro brasileiro que a equipe reagiu. Após ataque rápido, Malo Gusto recebeu e cruzou para a área. João Pedro esticou a perna e, com o gol vazio após Dibu Martínez ficar vendido no lance, empatou o duelo.

Aston Villa 1x2 Chelsea - João Pedro marca novamente e vira o jogo

Ainda na primeira etapa, João Pedro marcou novamente, o seu segundo no jogo, e virou o duelo para o Chelsea. O jogador recebeu um grande passe de Enzo Fernández, e deu uma cavadinha sem chance para Dibu Martínez.

Aston Villa 1x3 Chelsea - Cole Palmier marca o terceiro para os Blues

Com a vantagem magra para os Blues, o grande astro da equipe resolveu entrar de vez no jogo. Após uma subida falha, o Chelsea roubou a bola do Aston Villa e conseguiu fazer um rápido contra-ataque. Cole Palmer tocou para Reece James, que cruzou e Dibu Martínez rebateu. A bola, no entanto, sobrou no pé do camisa 10 da equipe londrina, que chutou e marcou o terceiro do Chelsea.

