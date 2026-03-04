Nesta quarta-feira (4), cinco jogos da Premier League agitaram o futebol internacional. Com partidas atrasadas sendo disputadas, Chelsea, Aston Villa, Arsenal, Brighton, Fulham, West Ham, Manchester City, Nottingham Forest, Newcastle e Manchester United estiveram em campo. Em meio a tantas equipes estreladas, foram os brasileiros que roubaram a cena e se tornaram os grandes destaques da rodada. Veja como foram os jogos:

João Pedro marca três gols e Chelsea vira sobre Aston Villa

Em um dos grandes jogos da rodada, Chelsea e Aston Villa protagonizaram um duelo de equipes do G-6 do Campeonato Inglês. Quem saiu na frente foi o time de Birmingham, com um golaço de Douglas Luiz. A alegria do Villa, porém, durou pouco. Ainda na primeira etapa, João Pedro marcou duas vezes e virou o placar para os Blues.

Na segunda etapa, o deleite veio para os torcedores londrinos. Apenas dez minutos após o recomeço, Cole Palmer marcou o terceiro e tranquilizou a equipe. Pouco tempo depois, o samba ecoou no Villa Park. João Pedro marcou mais um, anotando seu primeiro hat-trick com a camisa do Chelsea. Na comemoração, o brasileiro sambou para celebrar a grande atuação no duelo.

Arsenal vence Brighton fora de casa e continua na liderança

O Arsenal venceu o Brighton com certa dificuldade. O duelo foi complicado e tenso, mas não deu indícios disso nos primeiros minutos. Bukayo Saka marcou logo no início da partida, cravando o gol da vitória dos Gunners em sua partida de número 300 com a camisa da equipe londrina.

Após o gol, o jogo ficou extremamente equilibrado. O Arsenal atacava, mas o Brighton tinha mais volume e chegava com mais perigo. Os Seagulls, porém, pararam no paredão defensivo formado por Gabriel Magalhães, Mosquera, Timber, Hincapié, Declan Rice e o goleiro Raya. Com a vitória, os Gunners seguram a liderança da Premier League.

Nottingham Forest segura o empate com o Manchester City

Em busca da liderança, o Manchester City tropeçou contra o Nottingham Forest. Enquanto Pep Guardiola lamentava a chance perdida de se aproximar do líder, a equipe de Vítor Pereira comemorava um ponto importante na luta contra o rebaixamento. Semenyo abriu o placar ainda na primeira etapa, mas o show ficou guardado para o segundo tempo.

Na etapa final, Morgan Gibbs-White empatou para o Forest com assistência do brasileiro Igor Jesus. Rodri desempatou com um lindo gol de calcanhar, mas na reta final Elliot Anderson igualou novamente. O jogo ficou eletrizante, e o placar se manteve graças a outro brasileiro: Murillo, no último segundo, salvou a bola em cima da linha e garantiu o empate contra o Manchester City.

West Ham vence Fulham e fica próximo de escapar da zona de rebaixamento

No duelo menos badalado da noite, o Fulham foi derrotado pelo West Ham. Durante o primeiro tempo, as equipes se estudaram e criaram poucas chances. Na segunda etapa, porém, o jogo ganhou emoção. Summerville abriu o placar após uma falha defensiva, e o duelo se tornou mais aberto e pegado. O West Ham sorriu por último e garantiu a vitória, se aproximando da saída da zona de rebaixamento.

Casemiro marca, mas Manchester United sofre e perde para Newcastle

No último jogo do dia, Manchester United e Newcastle fecharam a rodada com chave de ouro. Em grande momento na temporada, os Red Devils buscavam a vitória para consolidar a boa fase. A equipe enfrentava o Newcastle, um dos grandes times da Premier League, mas que vivia momento irregular no campeonato. O duelo teve de tudo e não faltou emoção.

A primeira etapa foi apenas um vislumbre do que estaria por vir. Os Magpies tiveram um jogador expulso ainda no primeiro tempo, após dois cartões amarelos. Mesmo com um a menos, saíram na frente com gol de Anthony Gordon nos acréscimos. Casemiro, também nos acréscimos, empatou para o United e levou o jogo empatado para o intervalo.

No segundo tempo, o duelo ficou ainda mais animado e eletrizante. Na reta final, o Manchester United era melhor e pressionava a todo vapor pelo gol da virada. Ramsdale, porém, fazia grande partida e parava os avanços da equipe da casa. Quando tudo parecia caminhar para o empate, o Newcastle aproveitou um contra-ataque mortal. Com um jogador a menos, os Magpies se agarraram à defesa, roubaram a bola e acionaram Osula em velocidade. O jogador correu, evitou a saída de gol, dominou, driblou dois marcadores e chutou colocado. A bola fez uma linda curva e morreu no gol de Lammens.

A derrota foi um banho de água fria nos Red Devils. Foi a primeira derrota do Manchester United desde dezembro na Premier League, quebrando uma sequência de 11 jogos sem perder no Campeonato Inglês. O resultado também marcou a primeira derrota de Michael Carrick à frente da equipe.

