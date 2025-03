Uruguai vende jogo diante da Argentina como ‘clássico mais antigo do mundo’

Antes do jogo entre Uruguai e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a seleção comandada por Marcelo Bielsa apresentou o confronto como o "o clássico mais antigo do mundo", devido aos diversos duelos memoráveis entre as equipes na história. Elas se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

A federação uruguaia usou suas redes sociais para mostrar a camisa que os atletas utilizarão ao entrar em campo para enfrentar a atual campeã do mundo. No meio da camisa, será estampada a mensagem "Uruguai vs. Argentina, o clássico mais antigo do mundo. Estádio Centenário, 21/03/2025".

Além da rivalidade em competições sul-americanas, as seleções celestes protagonizaram a final da primeira edição Copa do Mundo, no ano de 1930. Naquela ocasião, os uruguaios venceram os argentinos, por 4 a 2, no Estádio Centenário, mesmo palco do duelo desta sexta-feira.

Como estão Argentina e Uruguai nas Eliminatórias?

Líder isolada na corrida rumo à Copa, a Argentina soma 25 pontos em 12 partidas, com oito vitórias, um empate e três derrotas. Porém, os desfalques importantes podem dificultar a missão de manter sequência de jogos invictos, que atualmente é de quatro partidas.

Do outro lado, a seleção uruguaia ocupa a segunda posição na tabela das Eliminatórias, com 20 pontos conquistados após cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Com uma extensa lista de 38 jogadores, a equipe do treinador Marcelo Bielsa quer seguir no caminho para confirmar uma vaga na próxima Copa do Mundo.

