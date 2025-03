Craque da Inter de Milão pede contratação de joia do Real Madrid

Um dos destaques da Inter de Milão, o meio-campista turco Hakan Çalhanoglu pediu a contratação de seu compatriota Arda Güler, joia de 20 anos do Real Madrid. O camisa 10 concedeu entrevista após a vitória da Turquia sobre a Hungria, por 3 a 1, pelo playoff de rebaixamento da Liga das Nações A.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Arda é um jogador muito importante e um irmão a quem quero muito bem. Todo mundo sabe disso. É claro que quero que ele venha jogar conosco na Inter. Além de tudo, todos querem jogadores de qualidade. Mas não sei qual é a sua situação no Real Madrid. Por isso, não quero me envolver muito nessa situação, porque, no fim, ele sabe mais. Claro que minha sugestão é que ele jogue mais, ele merece. Espero que ele venha, mas ainda não sei se é verdade ou não - disse Çalhanoglu.

continua após a publicidade

Arda Güler não jogou o primeiro jogo que define o acesso ou rebaixamento à elite da competição internacional, pois estava cumprindo suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O jovem turco poderá participar do jogo de volta, que será disputado neste domingo (23). Apesar de não estar em campo, o jogador comemorou efusivamente na arquibancada do Estádio RAMS Park, em Istambul.

Vincenzo Montella, técnico da seleção turca, foi questionado sobre a convocação de Arda Güler, apesar do jogador ter tido poucos minutos no Real Madrid. O treinador explicou que a regularidade é um fator importante na hora de selecionar os jogadores, priorizando aqueles que jogam regularmente em seus clubes. No entanto, ele destacou que a joia é um talento excepcional.

continua após a publicidade

- É uma tendência bem conhecida e geralmente aceita que os jogadores com regularidade em seus clubes costumam ser convocados para a seleção nacional. Mas devemos ter uma atitude compreensiva com Arda Güler, porque ele é um jogador excepcional. Por isso tomamos essa decisão. Todos conhecemos seu talento e o que ele pode oferecer - afirmou o técnico da Turquia.