A Bola de Ouro deve deixar os torcedores brasileiros felizes nos próximos anos. Pelo menos, é o que a inteligência artificial indica. Em teste, o jornal espanhol "Marca" simulou as escolhas organizadas pela revista France Football, e conduziu dois brasileiros à glória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vini Jr, em 2027, repetirá a dose de qualidade e vencerá o prêmio pela primeira vez em sua carreira. Em 2023, o camisa 7 do Real Madrid era indicado para subir ao topo do mundo, mas de forma surpreendente, perdeu para Rodri, do Manchester City; ao menos, no final do ano, a Fifa lhe escolheu como o The Best do ano.

continua após a publicidade

Endrick, também dos Merengues, terá seu momento de glória em 2032, quando estiver com 26 anos. Quem levará a melhor em 2025, porém, não será um brasileiro, mas a posse do troféu também é em Madri: Kylian Mbappé, centroavante contratado de graça na última janela de verão da Europa, realizará seu sonho de levar a Bola de Ouro.

Entre as curiosidades, Lamine Yamal, joia do Barcelona, é apontado como o Bola de Ouro de 2035 e 2037, mas estará vestindo a camisa do Real, o que parece improvável neste momento. Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, foi outro que mudou os ares: em 2031, conquistará o prêmio pelo Barcelona.

continua após a publicidade

🔮 IA aponta vencedores da Bola de Ouro: veja lista

⚽ 2025: Kylian Mbappé - Real Madrid

⚽ 2026: Erling Haaland - Manchester City

⚽ 2027: Vinícius Jr - Real Madrid

⚽ 2028: Jude Bellingham - Real Madrid

⚽ 2029: Lamine Yamal - Barcelona

⚽ 2030: Florian Wirtz - Bayern de Munique

⚽ 2031: Julián Álvarez - Barcelona

⚽ 2032: Endrick - Real Madrid

⚽ 2033: Jamal Musiala - Bayern de Munique

⚽ 2034: Jude Bellingham - Real Madrid

⚽ 2035: Lamine Yamal - Real Madrid

⚽ 2036: Xavi Simons - PSG

⚽ 2037: Lamine Yamal - Real Madrid

⚽ 2038: Ethan Nwaneri - Chelsea

⚽ 2039: Francesco Camarda - Milan

⚽ 2040: Luka Vuskovic - Bayern de Munique

⚽ 2041: Um talento africano - Manchester City

⚽ 2042: Um talento asiático - Borussia Dortmund

⚽ 2043: Um jogador nascido em 2020 - Aston Villa

⚽ 2044: O "novo Messi" - Barcelona