Uruguai, Colômbia e Paraguai garantem vaga na Copa; veja todas as seleções classificadas

A penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 definiu, nesta quinta-feira (4), as últimas seleções do continente que garantiram vaga direta no torneio. Uruguai, Colômbia e Paraguai se juntaram a Brasil, Argentina e Equador, fechando as seis vagas destinadas à Conmebol.

O Uruguai confirmou sua vaga na Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Peru por 3 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu. Rodrigo Aguirre, ex-Botafogo, Arrascaeta e Viñas marcaram os gols da partida. O meia do Flamengo ainda participou do primeiro tento ao combinar a jogada com Varela. Com o resultado, a equipe de Marcelo Bielsa chegou a 27 pontos nas Eliminatórias, enquanto os peruanos deram adeus à chance de classificação.

A Colômbia também assegurou presença no Mundial ao derrotar a Bolívia pelo mesmo placar, em casa. James Rodríguez abriu o marcador e chegou a 30 gols pela seleção, tornando-se o segundo maior artilheiro da história do país. Jhon Córdoba ampliou e Juan Quintero fechou o placar. Os colombianos somam 25 pontos, ocupam a quinta posição e vão disputar sua sétima Copa do Mundo, a terceira nas últimas quatro edições. A melhor campanha da equipe foi em 2014, quando chegou às quartas de final contra o Brasil. Na rodada final, os Cafeteros enfrentam a Venezuela, em Maturín, na terça-feira (9).

O Paraguai carimbou seu retorno ao torneio após 16 anos ao empatar por 0 a 0 com o Equador, em Assunção. Sem disputar um Mundial desde 2010, na África do Sul, a seleção paraguaia chegou a 25 pontos, ocupa a sexta colocação e não pode mais ser alcançada pela Venezuela, atualmente em sétimo com 18 pontos.

Na parte de baixo da tabela, a Bolívia aparece em oitavo lugar, com 17 pontos, e ainda sonha com a repescagem intercontinental. A equipe está a apenas um ponto da Venezuela e decidirá sua sorte na última rodada, quando receberá o já classificado Brasil em El Alto, também na terça-feira, às 20h30 (de Brasília).

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções, ampliando em 16 o número de participantes em relação às últimas edições. Outra novidade é o formato inédito de três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México, que já têm vaga assegurada.

Além das seleções sul-americanas e dos anfitriões, outras equipes já confirmadas no torneio são Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Austrália.

O Mundial está marcado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. A abertura será no Estádio Azteca, na Cidade do México, em partida da seleção mexicana. A grande final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026:

América do Sul: Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai América do Norte e Central: Canadá (sede), EUA (sede), México (sede) Ásia e Oceania: Irã, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Uzbequistão, Jordânia, Nova Zelândia