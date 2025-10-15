Terceiro goleiro decide, e Marrocos supera França no Mundial Sub-20
Na disputa de pênaltis, equipe marroquina se sobressai e garante vaga na decisão
O Marrocos derrotou a França por 5 a 4, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e prorrogação em partida válida pela semifinal do Mundial-Sub 20. Em duelo realizado nesta quarta-feira (15), no estádio Elias Figueroa Brander, em Valparaiso (CHI), os marroquinos contaram com o goleiro Abdelhakim El Mesbahi, que entrou antes da disputa, e defendeu a cobrança que garantiu a classificação da seleção africana na decisão.
Como foi Marrocos x França?
A partida começou com a seleção marroquina melhor no duelo, tentando ter o maior controle da posse de bola. Acuada, a França apostou nos contra-ataques e teve uma grande chance de chegar ao gol com Lucas Michel, mas o camisa 7 dominou errado e desperdiçou a chance. Na sequência, aos 30 minutos, em jogada de escanteio curto, Marrocos reclamou de um pênalti, após Ismaël Baouf ser puxado na área por Andréa Paul Leborgne.
Com o lance, o técnico Mohamed Ouahbi pediu o desafio de vídeo, que marcou a penalidade. Na cobrança, Yassir Zabiri acertou a trave, mas a bola rebateu nas costas do goleiro Lisandru Olmeta e entrou. Ao fim da primeira etapa, a França teve uma grande chance com Ilane Touré, dentro da área, mas a finalização parou em Yanis Benchaouch Marty, que fez grande defesa.
Na volta do intervalo, a França se recuperou e começou a ter as melhores oportunidades. Aos 14 minutos, em troca de passes rápida na entrada da área marroquina, Moustapha Dabo cruzou rasteiro e Lucas Michel completou para empatar o duelo. No lance seguinte, o camisa 7 da França teve a chance da virada, mas Benchaouch fez a defesa. Na intervenção, o goleiro marroquino se lesionou e teve que ser substituído por Ibrahim Gomis.
Ao sofrer o empate, Marrocos voltou a pressionar e quase teve outro pênalti marcado, por meio do desafio de vídeo, após mão na bola de Justin Bourgault. Porém, na revisão, o árbitro não marcou nova penalidade. No decorrer da partida, poucas oportunidades, mas com a França superior no duelo, principalmente no controle da posse de bola, mas sem conseguir marcar o gol para evitar a prorrogação.
No tempo extra, a partida seguiu truncada, com muitas faltas e poucas chances. A França se complicou no início do segundo tempo, após Rabby Nzingoula receber dois amarelos em seis minutos e ser expulso. Mesmo com um a menos, os franceses tiveram as melhores chances, com Lucas Michel acertando a trave em chute com pouco ângulo e com Djylian N'Guessan furando na pequena área, após grande jogada individual de Tadjidine Mmadi.
Sem vencedor na prorrogação, a semifinal foi aos pênaltis, na qual brilhou a estrela de Abdelhakim El Mesbahi. O terceiro goleiro de Marrocos entrou nos minutos finais do tempo extra e defendeu a cobrança de Djylian N'Guessan para sacramentar a vitória por 5 a 4 nos pênaltis e a classificação marroquina na decisão do Mundial Sub-20.
O que vem por aí?
Agora, Marrocos espera o vencedor de Argentina e Colômbia, que será realizado nesta quarta-feira (15), às 20h. Os marroquinos são a segunda seleção africana a chegar na final do Mundial Sub-20, feito que só a Nigéria, em 1989 e 2005, havia conseguido, na qual ficou com o vice-campeonato nas duas ocasiões.
