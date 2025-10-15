Gigante italiano mira atacante do Manchester United; veja

A Roma e o Como demonstram interesse em sua transferência para janeiro.

Diante da insatisfação pela pouca minutagem no Manchester United, Joshua Zirkzee atrai interesse de um gigante italiano. Trata-se da Roma, de acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport". Assim, um retorno para a Itália está em pauta já para o mercado de janeiro e os Giallorossos deverão ter a concorrência do Como, dirigido por Cesc Fàbregas.

Diante das poucas oportunidades com Ruben Amorim em 2025/26, Zirkzee reafirmou para a diretoria do Manchester United o seu desejo em se transferir na próxima janela de transferências. A partir disso, a volta para a Serie A é o grande objetivo do holandês, que brilhou pelo Bologna há duas temporadas.

Monitorando a situação de Zirkzee há algum tempo, a Roma espera pela oportunidade de um empréstimo na janela de inverno europeu. O Como também já teria sinalizado a intenção de contar com o jogador. Com estas possíveis rotas de saída, o atacante busca aumentar sua minutagem com a proximidade da Copa do Mundo.

Com poucas oportunidades, Zirkzee pode deixar o United em janeiro (Foto: Reprodução/Manchester United)

Números de Zirkzee estão aquém da expectativa

Em 2024/25, Ruben Amorim assumiu o Manchester United no meio da temporada europeia e precisou trabalhar com o que tinha à sua disposição. Para a posição de "9", o treinador alternou entre Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, mas ambos não convenceram ou conseguiram estabelecer uma sequência. Dessa forma, Benjamin Sesko foi contratado com status de titular da equipe. Na sombra de Sesko e até Matheus Cunha, Zirkzee totalizou apenas quatro partidas na temporada atual, sem ter anotado gol ou concedido assistência.

