‘Pupilo de Messi’ marca, e Argentina elimina Colômbia do Mundial Sub-20

A Argentina derrotou a Colômbia por 1 a 0 em partida válida pela semifinal do Mundial Sub-20. Em duelo realizado nesta quarta-feira (15), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI), os argentinos contaram com Mateo Silvetti, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, que entrou durante o segundo tempo e fez o gol da classificação à final.

Como foi Argentina x Colômbia?

A partida começou com a seleção colombiana camisa 20 melhor e quase abriu o placar com Canchimbo Morales, que cabeceou quase na pequena área, mas parou em Santino Barbi, que fez a defesa. A Argentina começou a ganhar campo, com jogadas que passavam por Gianluca Prestianni, mas sem levar perigo a meta de Jordan García. Ao fim da primeira etapa, após tabelinha no meio de campo, Juan Arizala chutou de fora da área que quase surpreendeu Barbi, mas a bola foi para fora.

Argentina e Colômbia pelo Mundial Sub-20 (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Na volta do intervalo, a Colômbia teve grande chance de abrir o placar, mas a defesa argentina apareceu. Primeiro, em chute de Jhon Rentería, Barbi fez a defesa. No rebote, Emilio Aristizábal quase completou ao gol, mas Tobías Ramírez bloqueou a finalização e salvou a Argentina. Minutos depois, após a zaga argentina afastar mal o cruzamento, Juan Arizala cabeceou no ângulo, mas Santi Barbi fez outra grande intervenção.

Depois de pressão da Colômbia, a Argentina fez mudanças na equipe, que deram resultado. Aos 26 minutos, Gianluca Prestianni disparou da intermediária e rolou para Mateo Silvetti, que finalizou rasteiro na saída do goleiro García para abrir o placar. Atrás no placar, a situação dos colombianos ficou ainda mais difícil com a expulsão de Jhon Rentería, que recebeu o segundo cartão amarelo.

Mateo Silvetti marcou o gol da vitória da Argentina, contra a Colômbia, pelo Mundial Sub-20 (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Ao fim, a Colômbia pressionou a Argentina, mas não conseguiu marcar o gol de empate. Já a Argentina tentou sair em contra-ataques, mas sem marcar o segundo, porém, conseguiu garantir a vaga à final do Mundial Sub-20.

O que vem por aí?

Agora, a Argentina encara Marrocos na final do Mundial Sub-20. A decisão será realizada no domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI). Já a Colômbia enfrenta a França, na disputa pelo terceiro lugar, no sábado (18), no mesmo estádio, às 16h (de Brasília). Os argentinos são os maiores vencedores da competição e vão em busca do sétimo título.

