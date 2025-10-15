menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Real Madrid x Barcelona terá número expressivo de desfalques

Rivais somam 15 lesionados e dúvidas para El Clássico

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
19:11
Lamine Yamal e Mbappé se enfrentam em Espanha x França pela Eurocopa
imagem cameraMbappé e Yamal podem desfalcar Real Madrid e Barcelona no clássico (Foto: Javier Soriano/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Real Madrid e Barcelona jogarão El Clasico em 26 de outubro no Santiago Bernabéu.
Ambos os times enfrentam desfalques significativos, com 15 jogadores lesionados ou em dúvida.
Principais ausências incluem Robert Lewandowski, Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Real Madrid e Barcelona se enfrentarão no próximo dia 26 e uma onda de desfaques surgiu para ambos os lados. Xabi Alonso e Hansi Flick somam 15 atletas lesionados ou em situação de dúvida para El Clasico, que acontecerá no Santiago Bernabéu. Dentre os principais nomes estão Robert Lewandowski, Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lesionados do Barcelona

Robert Lewandowski foi a última baixa anunciada pelo Barcelona e deverá ser desfalque para Hansi Flick por um período de três a seis semanas. Aos 37 anos, Lewa se juntou a outros sete jogadores no departamento médico do Barça. Lamine Yamal é o principal deles, com uma lesão na virilha que forçou o corte da convocação da Espanha para a Data Fifa. Joan García, Ter Stegen, Gavi e Dani Olmo também estão fora de ação. Fermín López e Raphinha possuem previsões mais animadoras para se colocarem à disposição antes do duelo com o Real Madrid.

continua após a publicidade
Lewandowski deixa jogo entre Barcelona e Celta de Vigo após sentir dor muscular
Lewandowski teve lesão muscular constatada nessa semana pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Lesionados do Real Madrid

Pelo lado dos Merengues, sete atletas estão no departamento médico. Os mais recentes foram Kylian Mbappé e Franco Mastantuono, que se lesionaram na Data Fifa. Outro jogador que também poderá ficar fora dos planos do técnico Xabi Alonso é o zagueiro Dean Huijsen, que teve constatada uma fadiga muscular. Dani Carvajal é outra dúvida para o Real Madrid pensando em El Clasico, mas está em processo de retornar aos treinos. Por fim, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy serão baixas mais prolongadas e dificilmente estarão à disposição para enfrentar o Barcelona.

Mbappé em jogo da França contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)
Mbappé agravou lesão no tornozelo contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias