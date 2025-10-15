Real Madrid x Barcelona terá número expressivo de desfalques
Rivais somam 15 lesionados e dúvidas para El Clássico
Real Madrid e Barcelona se enfrentarão no próximo dia 26 e uma onda de desfaques surgiu para ambos os lados. Xabi Alonso e Hansi Flick somam 15 atletas lesionados ou em situação de dúvida para El Clasico, que acontecerá no Santiago Bernabéu. Dentre os principais nomes estão Robert Lewandowski, Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Lesionados do Barcelona
Robert Lewandowski foi a última baixa anunciada pelo Barcelona e deverá ser desfalque para Hansi Flick por um período de três a seis semanas. Aos 37 anos, Lewa se juntou a outros sete jogadores no departamento médico do Barça. Lamine Yamal é o principal deles, com uma lesão na virilha que forçou o corte da convocação da Espanha para a Data Fifa. Joan García, Ter Stegen, Gavi e Dani Olmo também estão fora de ação. Fermín López e Raphinha possuem previsões mais animadoras para se colocarem à disposição antes do duelo com o Real Madrid.
Lesionados do Real Madrid
Pelo lado dos Merengues, sete atletas estão no departamento médico. Os mais recentes foram Kylian Mbappé e Franco Mastantuono, que se lesionaram na Data Fifa. Outro jogador que também poderá ficar fora dos planos do técnico Xabi Alonso é o zagueiro Dean Huijsen, que teve constatada uma fadiga muscular. Dani Carvajal é outra dúvida para o Real Madrid pensando em El Clasico, mas está em processo de retornar aos treinos. Por fim, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy serão baixas mais prolongadas e dificilmente estarão à disposição para enfrentar o Barcelona.
