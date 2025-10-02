United possui nova opção para substituir Ruben Amorim

O Manchester United segue com ações nos bastidores para elaborar uma lista de possíveis substitutos para Ruben Amorim e Cesc Fàbregas surge como uma nova opção, segundo a revista "FourFourTwo". O treinador português está sob forte pressão diante do início ruim de temporada e pode ser demitido já no próximo fim de semana, caso não vença o Sunderland no sábado (4).

Cesc Fábregas é admirado por seu estilo de jogo moderno e ganhou respeito por desenvolver jogadores mais jovens, o que agrada à hierarquia do Manchester United, que segue de olho na prospecção de talentos. Tanto é que está prestes a contratar mais um sul-americano: Cristian Orozco. O colombiano pode se juntar ao lateral Diego León, que vem atuando no time sub-21.

Além de Fàbregas, Michael Carrick, ídolo do United e ex-Middlesbrough, Gareth Southgate, ex-treinador da seleção inglesa, e Xavi Hernández, que está sem clube desde o Barcelona, são os principais nomes na lista dos Red Devils. Inclusive, Xavi teria recusado uma oferta do Al-Ittihad e espera por oportunidade no Manchester United. Diante da possibilidade, o espanhol estaria aberto a convidar Roy Keane e Paul Scholes para integrarem sua comissão técnica.

Cesc Fàbregas, treinador do Como, está na mira do United (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Números de Fábregas como treinador do Como

Cesc Fàbregas trouxe o Como de volta à primeira divisão italiana em 2024/25 e conseguiu emplacar a 10ª posição na Serie A, com 49 pontos e 13 vitórias conquistadas. Além disso, colocou um talento em evidência: o argentino Nico Paz. Nesta temporada, o time do treinador espanhol mantém o ritmo e está em 8º lugar após cinco rodadas. Esse retrospecto justifica o interesse do Manchester United.

