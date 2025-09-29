menu hamburguer
Xavi recusa clube saudita e espera gigante da Premier League

Treinador negou investida do Al-Ittihad para substituir Laurent Blanc

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
16:33
Xavi - Barcelona 3x1 Napoli - Champions League
imagem cameraXavi recusou proposta do Al-Ittihad e espera por oferta da Premier League (Foto: LLUIS GENE / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Xavi Hernández recusou proposta do Al-Ittihad para esperar chance no Manchester United.
Ele está sem clube desde junho de 2024, após deixar o Barcelona.
Ruben Amorim pode ser demitido caso não vença o Sunderland no próximo sábado.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Livre no mercado, Xavi Hernández esteve na mira do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para substituir o técnico Laurent Blanc, mas declinou à possibilidade e espera por oportunidade no Manchester United, de acordo com o "Sport Witness". O espanhol está sem clube desde que deixou o Barcelona, em junho 2024 e pode retornar em breve diante da pressão sofrida por Ruben Amorim em Old Trafford.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Complementando a informação do portal inglês, o jornalista Fabrizio Romano noticiou que Xavi estuda regularmente a Premier League e estaria preparado para assumir o Manchester United imediatamente, apesar de não possuir competição europeia no calendário. A imprensa inglesa insiste que, se não vencerem o Sunderland no próximo sábado (4), os Reds Devils devem demitir Ruben Amorim, que possui uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros (R$ 74,8 milhões na cotação atual).

A situação fica mais preocupante quando se observa o aproveitamento de Ruben Amorim sob o comando do Manchetser United na Premier League: são 33 jogos, com apenas nove vitórias, 17 derrotas e sete empates. Desde que substituiu Erik ten Hag, Amorim nunca fez os Red Devils vencerem duas rodadas consecutivas.

Primeiro treino de Xavi Hernández no Barcelona
Possível substituto de Ruben Amorim no United, Xavi Hernández superou os 100 jogos como treinador do Barcelona (Foto: Miguel Ruiz / Barcelona)

Xavi tem concorrência no United

Apesar do interesse mútuo, Xavi Hernández enfrenta a concorrência de Gareth Southgate, ex-técnico da seleção inglesa. Southgate agrada à lideranças do Manchester United e as primeiras tratativas já estariam acontecendo nos bastidores, principalmente pela iminência da saída de Ruben Amorim. Outros dois nomes ventilados em Old Trafford são velhos conhecidos: Ruud van Nistelrooy e Michael Carrick, dois ídolos do clube, que foram assistentes de Ten Hag e Solskjaer, respectivamente, e que chegaram a atuar como técnicos interinos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

circulo com pontos dentroTudo sobre

