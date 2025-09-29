Xavi recusa clube saudita e espera gigante da Premier League
Treinador negou investida do Al-Ittihad para substituir Laurent Blanc
Livre no mercado, Xavi Hernández esteve na mira do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para substituir o técnico Laurent Blanc, mas declinou à possibilidade e espera por oportunidade no Manchester United, de acordo com o "Sport Witness". O espanhol está sem clube desde que deixou o Barcelona, em junho 2024 e pode retornar em breve diante da pressão sofrida por Ruben Amorim em Old Trafford.
Complementando a informação do portal inglês, o jornalista Fabrizio Romano noticiou que Xavi estuda regularmente a Premier League e estaria preparado para assumir o Manchester United imediatamente, apesar de não possuir competição europeia no calendário. A imprensa inglesa insiste que, se não vencerem o Sunderland no próximo sábado (4), os Reds Devils devem demitir Ruben Amorim, que possui uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros (R$ 74,8 milhões na cotação atual).
A situação fica mais preocupante quando se observa o aproveitamento de Ruben Amorim sob o comando do Manchetser United na Premier League: são 33 jogos, com apenas nove vitórias, 17 derrotas e sete empates. Desde que substituiu Erik ten Hag, Amorim nunca fez os Red Devils vencerem duas rodadas consecutivas.
Xavi tem concorrência no United
Apesar do interesse mútuo, Xavi Hernández enfrenta a concorrência de Gareth Southgate, ex-técnico da seleção inglesa. Southgate agrada à lideranças do Manchester United e as primeiras tratativas já estariam acontecendo nos bastidores, principalmente pela iminência da saída de Ruben Amorim. Outros dois nomes ventilados em Old Trafford são velhos conhecidos: Ruud van Nistelrooy e Michael Carrick, dois ídolos do clube, que foram assistentes de Ten Hag e Solskjaer, respectivamente, e que chegaram a atuar como técnicos interinos.
