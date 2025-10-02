Manchester United acerta contratação de joia sul-americana; veja

Ele atuará nas divisões de base antes de ser promovido ao elenco principal.

O Manchester United segue atento à prospecção de jovens sul-americanos e acertou com uma nova joia. Trata-se do colombiano Cristian Orozco, meio-campista que pertence ao Fortaleza CEIF. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, que adianta que o atleta de 17 anos só se juntará aos Red Devils em julho de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O valor do acordo, ainda segundo o jornalista italiano, foi fechado por 1 milhão de dólares (R$ 5,37 milhões na cotação atual), taxa considerada acessível pelo Manchester United, que enxerga em Orozco um potencial de crescimento e lapidação considerável. A transferência, no entanto, foi adiada por conta da idade do jogador (17 anos), que precisará esperar um ano para chegar à Old Trafford.

continua após a publicidade

O plano do United é que o meio-campista atue nas divisões de base antes de ser promovido ao elenco principal, algo que possui anos de margem, já que o sub-21 é a última categoria antes do profissional na Europa. Cristian Orozco é o segundo sul-americano, de perfil jovem, contratado nos últimos meses pelos Red Devils. Diego León, lateral-esquerdo paraguaio, ex-Cerro Porteño, foi adquirido por 4 milhões de euros (R$ 25,1 milhões) em julho deste ano e vem atuando na 'equipe B'.

Cristian Orozco é uma das grandes promessas da Colômbia e está acertando com o United (Foto: Reprodução/seleção colombiana)

Chegada ao profissional pode não ser com Ruben Amorim

Orozco pode não ter a oportunidade de trabalhar com Ruben Amorim. De acordo com a imprensa inglesa, se não vencer o Sunderland no próximo sábado (4), o Manchester United deve demitir o treinador português, que possui uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões na cotação atual). Vários nomes estão sendo especulados para substituir Amorim, como Gareth Southgate, Cesc Fabregas, Xavi Hernández e Michael Carrick.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.