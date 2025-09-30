Ídolo vira opção para substituir Ruben Amorim no United; veja

A demissão de Amorim pode ocorrer se não vencer o Sunderland no sábado.

Em meio aos rumores e a instabilidade de Ruben Amorim no Manchester United, mais um nome veio à tona como opção para substituir o português. Trata-se de Michael Carrick, ídolo do clube, ex-assistente de Solskjaer e que comandou o Middlesbrough por três anos. De acordo com o jornalista Alex Crook, Carrick está aberto a retornar aos Red Devils e faz parte de uma lista de possíveis substitutos de Amorim.

Diante da má fase atual, o Manchester United começou a preparar um plano de contingência caso os resultados não melhorem e Ruben Amorim seja dispensado, com uma lista de possíveis substitutos em processo de elaboração. Nesta lista, está Michael Carrick, assim como Gareth Southgate, ex-treinador da seleção inglesa. Xavi Hernández, que vem sendo especulado como grande candidato, estaria correndo por fora diante da preferência dos Red Devils por um técnico acostumado ao cenário inglês.

Apesar disso, Xavi teria recusado uma oferta do Al-Ittihad e espera por oportunidade no Manchester United, de acordo com o "Sport Witness". Diante da possibilidade, o espanhol estaria aberto a convidar ídolos dos Red Devils, como Roy Keane e Paul Scholes, para integrarem sua comissão técnica. Além do trio já citado, Ruud van Nistelrooy, ex-assistente de Erik ten Hag e treinador interino antes da chegada de Ruben Amorim, também vem sendo cotado como uma opção.

Gareth Southgate dirigiu a seleção inglesa nas Copas de 2018 e 2022 e vira opção no United (Foto: EFE/EPA/Noushad Thekkayil)

Ruben Amorim pode estar na corda bamba no United

Além das diversas especulações sobre possíveis substitutos, a imprensa inglesa insiste que, se não vencer o Sunderland no próximo sábado (4), o Manchester United deve demitir Ruben Amorim, que possui uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões na cotação atual). Dessa forma, Michael Carrick e Gareth Southgate seriam os preferidos da diretoria atual, principalmente pela experiência em solo inglês, algo que não foi levado em conta nas contratações de Ten Hag e Amorim.

