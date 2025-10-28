United mira meia da Premier League de R$ 800 milhões; veja
Ex-Newcastle vem se destacando no Nottingham Forest
O Manchester United segue ativo no mercado, mesmo sem janela de transferências aberta, e identificou um novo alvo na Premier League. Trata-se de Elliot Anderson, meio-campista do Nottingham Forest e ex-Newcastle. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o Forest avalia o jogador de 22 anos em mais de R$ 800 milhões.
Porém, o Manchester United terá concorrência para assegurar a contratação de Anderson. O Newcastle, seu clube formador, está de olho em um retorno do meio-campista. Porém, o inglês estaria dando preferência aos Red Devils. Dessa forma, o grande entrave para uma negociação seria, de fato, o valor exigido pelo Nottingham Forest. O clube de Evangelos Marinakis avalia Elliot Anderson em 100 a 120 milhões de libras (R$ 711 a 854 milhões na cotação atual).
Diante do valor exigido, uma negociação só deve ocorrer no próximo verão europeu. Porém, Ruben Amorim parece pedir urgência, já que busca um meio-campista mais versátil para compor elenco e, com o tempo, disputar vaga na equipe titular. Além de Anderson, Jobe Bellingham, irmão de Jude, foi mencionado como alvo dos Red Devils para a janela de janeiro.
Números de Eliott Anderson são interessantes
Na temporada passada, Elliot Anderson já havia entregado bons números para um meio-campista que possui papel defensivo importante. Ofensivamente, contribuiu com dois gols e seis assistências. Em 2025/26, atuando ao lado de Douglas Luiz, concedeu um passe para gol, mas segue em alta com performances acima da média. Por isso, Manchester United e Newcastle devem disputar o jogador.
