Clube de La Liga busca contratação de atacante do United
Jogador acumula pouca minutagem com Ruben Amorim
Embora ainda faltem mais de dois meses para o mercado de janeiro, um atacante do Manchester United pode desembarcar em La Liga, com o Sevilla interessado. Segundo o jornal "Daily Mirror", o clube espanhol é um dos interessados em Joshua Zirkzee, que não atingiu a expectativa em Old Trafford.
O atacante holandês não está recebendo tantas oportunidades no Manchester United, que desembolsou 42 milhões de euros (R$ 263 milhões na cotação atual) no verão de 2024. Zirkzee jogou apenas cinco partidas nesta temporada, sendo que quatro delas foram aparições curtas, o que é muito aquém para a expectativa gerada pelo jogador e também para as pretensões de disputar a Copa do Mundo.
Portanto, a intenção de Joshua Zirkzee é deixar o Manchester United já no inverno europeu, buscando mais tempo de jogo. Além do Sevilla, o jornal britânico coloca o West Ham como um dos principais candidatos a garantir o empréstimo do atacante holandês.
Zirkzee tem números ruins no Manchester United
Em 2024/25, Ruben Amorim assumiu o Manchester United no meio da temporada europeia e precisou trabalhar com o que tinha à sua disposição. Para a posição de "9", o treinador alternou entre Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, mas ambos não convenceram ou conseguiram estabelecer uma sequência. Dessa forma, Benjamin Sesko foi contratado com status de titular da equipe. Na sombra de Sesko e até Matheus Cunha, Zirkzee totaliza apenas cinco partidas na temporada atual, sem ter anotado gol ou concedido assistência.
