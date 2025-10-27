menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Clube de La Liga busca contratação de atacante do United

Jogador acumula pouca minutagem com Ruben Amorim

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
19:05
FBL-EUR-C3-MAN UTD-RANGERS
imagem cameraZirkzee comemora gol do United com os companheiros (Foto: Oli SCARFF / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Sevilla está interessado em Joshua Zirkzee, atacante do Manchester United.
Zirkzee não tem recebido oportunidades, jogando apenas 5 partidas nesta temporada.
Ele foi contratado por 42 milhões de euros (R$ 263 milhões) em 2024.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Embora ainda faltem mais de dois meses para o mercado de janeiro, um atacante do Manchester United pode desembarcar em La Liga, com o Sevilla interessado. Segundo o jornal "Daily Mirror", o clube espanhol é um dos interessados ​​em Joshua Zirkzee, que não atingiu a expectativa em Old Trafford.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O atacante holandês não está recebendo tantas oportunidades no Manchester United, que desembolsou 42 milhões de euros (R$ 263 milhões na cotação atual) no verão de 2024. Zirkzee jogou apenas cinco partidas nesta temporada, sendo que quatro delas foram aparições curtas, o que é muito aquém para a expectativa gerada pelo jogador e também para as pretensões de disputar a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Portanto, a intenção de Joshua Zirkzee é deixar o Manchester United já no inverno europeu, buscando mais tempo de jogo. Além do Sevilla, o jornal britânico coloca o West Ham como um dos principais candidatos a garantir o empréstimo do atacante holandês.

Spurs vencem United dentro de casa e sobem posições na tabela (Foto: Divulgação/Twitter)
Zirkzee em ação pelo Manchester United na última temporada (Foto: Divulgação/Twitter)

Zirkzee tem números ruins no Manchester United

Em 2024/25, Ruben Amorim assumiu o Manchester United no meio da temporada europeia e precisou trabalhar com o que tinha à sua disposição. Para a posição de "9", o treinador alternou entre Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, mas ambos não convenceram ou conseguiram estabelecer uma sequência. Dessa forma, Benjamin Sesko foi contratado com status de titular da equipe. Na sombra de Sesko e até Matheus Cunha, Zirkzee totaliza apenas cinco partidas na temporada atual, sem ter anotado gol ou concedido assistência.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias