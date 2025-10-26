Jornal rasga elogios a Matheus Cunha no United: 'Está aqui'
Red Devils contaram com o brilho do brasileiro para vencer o Brighton por 4 a 2, neste sábado (25)
O Manchester United contou com o brilho do atacante Matheus Cunha para vencer o Brighton por 4 a 2, neste sábado (25), em partida válida pela nona rodada da Premier League. O brasileiro abriu o placar da partida e marcou pela primeira vez com a camisa dos Red Devils.
Após o triunfo, a atuação de Matheus Cunha chegou à imprensa espanhola. Em publicação, o jornal "As" destacou que, apesar dos números não serem chamativos, o brasileiro é essencial no funcionamento do time de Ruben Amorim.
— Em um mundo do futebol atual obcecado por estatísticas, o atacante brasileiro e estrela do Manchester United está determinado a demonstrar que seu desempenho é independente dos números. Quem é bom, é bom, marque ou não — escreveu o "As".
Contratado por 74 milhões de euros (R$ 470 milhões) como um dos principais nomes do United, Matheus Cunha demorou para participar de gols na temporada 2025/26. Antes do triunfo deste final de semana, o atacante brasileiro havia sido titular em seis dos oito jogos que atuou, somando 532 minutos.
Matheus Cunha foi o primeiro reforço de peso do Manchester United. Além dele, o clube inglês fez outras duas movimentações de peso com Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko. Contudo, o único que ainda não havia mostrado o potencial máximo na temporada foi o camisa 10.
Vitória do Manchester United sobre o Brighton
Além de Matheus Cunha, Casemiro e Bryan Mbeumo fecharam o marcador do United no Old Trafford. Essa foi a terceira vitória seguida da equipe de Ruben Amorim.
Na tabela, o Manchester United dorme na quarta colocação, com 16 pontos conquistados em uma grande arrancada. Já o Brighton ocupa a 12ª posição, com 12 pontos, mas pode encerrar a rodada em 14º, em caso de vitória ou empate do Everton e triunfo do Brentford.
O Manchester United retorna aos gramados no sábado (1), contra o Nottingham Forest, no The City Ground, em Nottingham (ING), às 12h (de Brasília). Já o Brighton tem compromisso na quarta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), contra o Arsenal, no Emirates Stadium, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.
