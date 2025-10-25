menu hamburguer
Futebol Internacional

Brasileiros marcam, e United vence Brighton pela Premier League

Matheus Cunha, Casemiro e Bryan Mbeumo marcaram para os Diabos Vermelhos

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
15:30
Com dois gols brasileiros, o Manchester United venceu o Brighton por 3 a 0, pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Manchester United derrotou o Brighton por 4 a 2, neste sábado (25), em partida válida pela nona rodada da Premier League. Em duelo realizado no Old Trafford, em Manchester (ING), os Diabos Vermelhos contaram com o brilho de Matheus Cunha e Casemiro, que marcaram no primeiro tempo, pavimentaram a terceira vitória seguida da equipe comandada por Ruben Amorim. Os outros dois gols foram de Bryan Mbeumo.

Na tabela, o Manchester United dorme na quarta colocação, com 16 pontos conquistados em uma grande arrancada. Já o Brighton ocupa a 12ª posição, com 12 pontos, mas pode encerrar a rodada em 14º, em caso de vitória ou empate do Everton e triunfo do Brentford.

Como foi Manchester United x Brighton?

A partida começou com equilíbrio, com o United tentando manter a posse de bola e o Brighton em busca das melhores escapadas em contra-ataque. A primeira chance dos Diabos Vermelhos foram com Matheus Cunha, que finalizou de fora da área e exigiu defesa de Bart Verbruggen. Porém, minutos depois, aos 24, o brasileiro teve outra oportunidade e, em finalização colocada, não deu chances ao goleiro holandês e abriu o placar.

Com o gol, o Manchester United se animou e manteve a pressão alta. Dez minutos após marcar o primeiro, Casemiro chutou de longe e, com desvio de Jan Paul van Hecke, balançou as redes do Brighton e ampliou a vantagem. De primeira, a Premier League considerou gol contra do zagueiro holandês, mas corrigiu ao classificar o brasileiro como o autor do gol.

Com dois gols brasileiros, o Manchester United venceu o Brighton por 3 a 0, pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
No retorno ao intervalo, o time da casa seguiu superior e chegou a ter novas oportunidades com Benjamin Šeško e Matheus Cunha, mas quem marcou foi Bryan Mbeumo. Com passe do centroavante esloveno, o ponta camaronês limpou o marcador e bateu rasteiro para marcar o terceiro do United.

Ao fim, Mbeumo teve outra chance, mas acertou a trave em chute na entrada da área. O Brighton chegou a diminuir a desvantagem com golaço de falta, marcado por Danny Wellbeck, ex-jogador do Manchester United. Com o gol, os visitantes foram atrás do empate heroico e chegaram a marcar o segundo com Charalampos Kostoulas, que cabeceou em escanteio cobrado por James Milner. Porém, no último lance, Bryan Mbeumo aproveitou os espaços deixados pela defesa do Brighton e liquidou a vitória dos Diabos vermelhos por 4 a 2.

Com dois gols brasileiros, o Manchester United venceu o Brighton por 3 a 0, pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
O que vem por aí?

O Manchester United retorna aos gramados no sábado (1), contra o Nottingham Forest, no The City Ground, em Nottingham (ING), às 12h (de Brasília). Já o Brighton tem compromisso na quarta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), contra o Arsenal, no Emirates Stadium, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

