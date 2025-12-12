PSG tem desfalques e dúvidas de astros antes de embarcar ao Mundial; veja
Clube francês terá baixas em jogo que antecede a final da Copa Intercontinental
- Matéria
- Mais Notícias
O PSG terá desfalques importantes e dúvidas relevantes para enfrentar o Metz neste sábado (13), pela 16ª rodada do Campeonato Francês, em duelo que antecede a final do Mundial de Clubes. A partida da Ligue 1 ocorre poucos dias antes da decisão da Copa Intercontinental, marcada para a próxima quarta (17), contra o vencedor de Flamengo e Pyramids, e expõe incertezas no elenco, especialmente no setor defensivo.
Relacionadas
- Fora de Campo
Rivais reagem à declaração de técnico do PSG sobre o Flamengo: ‘Mais que certo’
Fora de Campo12/12/2025
- Futebol Internacional
Tropeço do PSG na Champions League indica bom sinal ao Flamengo; entenda
Futebol Internacional11/12/2025
- Futebol Internacional
Ônibus do PSG, possível adversário do Flamengo, é apedrejado após empate na Champions
Futebol Internacional11/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O lateral-direito Achraf Hakimi foi a primeira ausência importante do time de Luis Enrique. O defensor marroquino está na fase final de recuperação de uma grave lesão no tornozelo esquerdo e continuará fora da equipe. Segundo o portal RMC Sport, o jogador deve viajar ao Marrocos nos próximos dias para acelerar o tratamento, já que o país estreia na Copa Africana de Nações em 21 de dezembro.
O Paris Saint-Germain também tem dúvida se Ousmane Dembélé estará disponível. Mesmo depois de retornar aos treinos individuais, o Bola de Ouro foi afastado devido a uma virose que o tirou do empate por 0 a 0 com o Athletic Bilbao na Champions. Durante a coletiva desta sexta-feira (12), véspera da partida contra o Metz, Luis Enrique admitiu incerteza sobre a presença de Marquinhos na final.
— Não há motivo para preocupação, mas não sei se ele (Marquinhos) estará disponível para o Intercontinental. Espero que com o tempo e o retorno de alguns jogadores, consiga ter a equipe pronta para a parte mais importante da temporada — disse o técnico do PSG em partida que precede a final do Mundial.
Apesar das baixas, o PSG contará com reforços. A dupla Lucas Beraldo e o goleiro Chevalier voltaram a ser relacionados após se recuperarem de lesões e estarão à disposição para o jogo deste sábado.
Técnico do PSG, Luis Enrique exaltou foco no Mundial de Clubes
Na reta final da preparação para a decisão marcada para a próxima quarta-feira (17), Luis Enrique afirmou que o elenco do Paris mantém o mesmo nível de motivação de seus possíveis adversários. O treinador destacou a importância da competição para o clube e explicou a visão da equipe sobre a disputa do título.
— Todas as equipes que vão disputar essa competição estarão igualmente motivadas. Um troféu é sempre importante, e este nós temos poucas oportunidades de conquistar. É um troféu que será muito importante para nós.
Campeão da Champions League pela primeira vez em 2024/25, o clube francês busca, pela primeira vez em sua história, uma conquista inédita neste torneio. O PSG enfrentará o vencedor do confronto da Copa Challenger, entre Flamengo e Pyramids.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias