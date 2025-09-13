menu hamburguer
Unai Emery reforça comprometimento de Dibu Martínez: ‘Melhor goleiro do mundo’

Em 2023, Martínez foi o vencedor do Troféu Yashin, de melhor goleiro do mundo

Dibu Martínez pelo Aston Villa
imagem cameraDibu Martínez pelo Aston Villa contra o Manchester United (Foto: Reprodução/Aston Villa)
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
11:58
  Matéria
  • Mais Notícias

Eleito o melhor goleiro do mundo em 2024 pela revista francesa France Football, Dibu Martínez recebeu elogios de Unai Emery. Apesar do arqueiro ter tentado sair do Aston Villa no início da temporada, o treinador reforçou o comprometimento do atleta com o clube.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira (12), Unai Emery se pronunciou sobre a permanência de Dibu Martínez. O goleiro foi oferecido ao Manchester United e Barcelona, entretanto as negociações não seguiram adiante.

Unai Emery - Aston Villa
Unai Emery no comando do Aston Villa em partida da Champions League (Foto: Thibaud Moritz / AFP)

— Ele é o melhor goleiro do mundo. O comprometimento dele é enorme (para) tentar passar uma boa mensagem, sempre treinando para dar seu melhor, respeitando o Aston Villa. — disse o treinador.

— Em alguns momentos, jogadores estiveram perto de sair ou até mesmo de se juntar a nós. Para mim, é normal, entendo perfeitamente. A permanência do Dibu Martínez aqui é uma ótima notícia para nós. Estou muito, muito feliz — afirmou Unai Emery.

Dibu Martínez no Aston Villa

O goleiro argentino chegou no Aston Villa em setembro de 2020. Com contrato até 2029, Dibu Martínez foi campeão da Copa do mundo e da Copa América com a Argentina. Nascido em Mar del Plata, Martínez começou sua carreira nas divisões de base do Independiente. Em outubro de 2023, Martínez também foi o vencedor do Troféu Yashin, de melhor goleiro do mundo, na cerimônia da Bola de Ouro.

Dibu Martínez chorou em último jogo do Aston Villa em casa na temporada passada. Muitos torcedores interpretaram a cena como uma despedida do goleiro argentino ao Villa Park.

