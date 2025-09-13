Atleta do Barcelona faz gol antológico de calcanhar; veja lance
Equipe catalã venceu por 4 a 0 na Liga F nesta sexta-feira (12)
Aitana Bonmatí continua a impressionar o mundo do bola com seu talento e criatividade no futebol. Desta vez, a meio-campista protagonizou um lance raro, encontrando uma solução pouco vista dentro de campo. O gol aconteceu na vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o DUX Logroño, nesta sexta-feira (12), em partida válida pela terceira rodada da Liga F. Veja o vídeo abaixo:
Como foi a partida? ⚽
O lance não foi apenas belo, mas também decisivo, pois abriu o placar da goleada aos 21 minutos do primeiro tempo. A ponta Vicky López recebeu pela direita e avançou até a linha de fundo, com a intenção de cruzar para a área. O passe veio em meia altura, buscando Bonmatí, mas a bola chegou um pouco atrás do ponto ideal. Foi nesse momento que a genialidade apareceu: no alto, ela girou o pé para trás e finalizou de calcanhar, acertando o canto esquerdo do gol e vencendo a goleira adversária.
O Barcelona completou a vitória com mais um gol da craque, apenas três minutos após o primeiro. Desta vez, recebeu assistência de Patri Guijarro, grande destaque da partida. Ainda na primeira etapa, aos 42', a camisa 12 voltou a brilhar ao distribuir mais um passe decisivo, desta vez para a atacante Ewa Pajor, que marcou o terceiro gol — confirmado após revisão do VAR. Na segunda etapa, Francisca Nazareth deu números finais à goleada, aos 68'.
Com o resultado, o Barcelona mantém campanha perfeita na Liga F: três vitórias em três rodadas, 20 gols marcados e apenas um sofrido. A equipe lidera com folga e confirma o favoritismo na competição, caminhando com força rumo a mais uma temporada repleta de títulos.
