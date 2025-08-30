Uefa anuncia tabela completa da Champions League de 2025/26
Fase de liga terá início no dia 16 de setembro, com direito a reedição de final
A Uefa divulgou, neste sábado (30), a tabela completa da fase de liga da Champions League de 2025/26. Todos os jogos do estágio geral já têm data e horário para acontecer, com início na semana após a paralisação para a Data Fifa, entre os dias 16 e 18 de setembro.
A primeira rodada, inclusive, levará a histórias interessantes dentro de campo. Juventus e Borussia Dortmund, por exemplo, se enfrentam em reedição da final europeia de 1996/97, que terminou em triunfo aurinegro, no dia 16. Um dia depois, Ajax e Inter refazem a decisão de 1972, e Bayern x Chelsea será o déjà vu de 2011/12.
🌍 A tabela da Champions League de 2025/26
1️⃣ PRIMEIRA RODADA
📆 16 de setembro
⚽ Athletic Bilbao x Arsenal - 13h45
⚽ PSV Eindhoven x Union St. Gilloise - 13h45
⚽ Juventus x Borussia Dortmund - 16h
⚽ Real Madrid x Olympique de Marselha - 16h
⚽ Benfica x Qarabag - 16h
⚽ Tottenham x Villarreal - 16h
📆 17 de setembro
⚽ Olympiacos x Pafos - 13h45
⚽ Slavia Praga x Bodo/Glimt - 13h45
⚽ Ajax x Inter de Milão - 16h
⚽ Bayern de Munique x Chelsea - 16h
⚽ Liverpool x Atlético de Madrid - 16h
⚽ Paris Saint-Germain x Atalanta - 16h
📆 18 de setembro
⚽ Club Brugge x Monaco - 13h45
⚽ Copenhague x Bayer Leverkusen - 13h45
⚽ Eintracht Frankfurt x Galatasaray - 16h
⚽ Manchester City x Napoli - 16h
⚽ Newcastle x Barcelona - 16h
⚽ Sporting x Kairat - 16h
2️⃣ SEGUNDA RODADA
📆 30 de setembro
⚽ Atalanta x Club Brugge - 13h45
⚽ Kairat x Real Madrid - 13h45
⚽ Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt - 16h
⚽ Chelsea x Benfica - 16h
⚽ Inter de Milão x Slavia Praga - 16h
⚽ Bodo/Glimt x Tottenham - 16h
⚽ Galatasaray x Liverpool - 16h
⚽ Olympique de Marselha x Ajax - 16h
⚽ Pafos x Bayern de Munique - 16h
📆 31 de setembro
⚽ Qarabag x Copenhague - 13h45
⚽ Union St. Gilloise x Newcastle - 13h45
⚽ Arsenal x Olympiacos - 16h
⚽ Monaco x Manchester City - 16h
⚽ Bayer Leverkusen x PSV Eindhoven - 16h
⚽ Borussia Dortmund x Athletic Bilbao - 16h
⚽ Barcelona x Paris Saint-Germain - 16h
⚽ Napoli x Sporting - 16h
⚽ Villarreal x Juventus - 16h
3️⃣ TERCEIRA RODADA
📆 21 de outubro
⚽ Barcelona x Olympiacos - 13h45
⚽ Kairat x Pafos - 13h45
⚽ Arsenal x Atlético de Madrid - 16h
⚽ Bayer Leverkusen x Paris Saint-Germain - 16h
⚽ Copenhague x Borussia Dortmund - 16h
⚽ Newcastle x Benfica - 16h
⚽ PSV Eindhoven x Napoli - 16h
⚽ Union St. Gilloise x Inter de Milão - 16h
⚽ Villarreal x Manchester City - 16h
📆 22 de outubro
⚽ Athletic Bilbao x Qarabag - 13h45
⚽ Galatasaray x Bodo/Glimt - 13h45
⚽ Monaco x Tottenham - 16h
⚽ Atalanta x Slavia Praga - 16h
⚽ Chelsea x Ajax - 16h
⚽ Eintracht Frankfurt x Liverpool - 16h
⚽ Bayern de Munique x Club Brugge - 16h
⚽ Real Madrid x Juventus - 16h
⚽ Sporting x Olympique de Marselha - 16h
4️⃣ QUARTA RODADA
📆 4 de novembro
⚽ Slavia Praga x Arsenal - 14h45
⚽ Napoli x Eintracht Frankfurt - 14h45
⚽ Atlético de Madrid x Union St. Gilloise - 17h
⚽ Bodo/Glimt x Monaco - 17h
⚽ Juventus x Sporting - 17h
⚽ Liverpool x Real Madrid - 17h
⚽ Olympiacos x PSV Eindhoven - 17h
⚽ Paris Saint-Germain x Bayern de Munique - 17h
⚽ Tottenham x Copenhague - 17h
📆 5 de novembro
⚽ Pafos x Villarreal - 14h45
⚽ Qarabag x Chelsea - 14h45
⚽ Ajax x Galatasaray - 17h
⚽ Club Brugge x Barcelona - 17h
⚽ Inter de Milão x Kairat - 17h
⚽ Manchester City x Borussia Dortmund - 17h
⚽ Newcastle x Athletic Bilbao - 17h
⚽ Olympique de Marselha x Atalanta - 17h
⚽ Benfica x Bayer Leverkusen - 17h
5️⃣ QUINTA RODADA
📆 25 de novembro
⚽ jax x Benfica - 14h45
⚽ Galatasaray x Union St. Gilloise - 14h45
⚽ Borussia Dortmund x Villarreal - 17h
⚽ Chelsea x Barcelona - 17h
⚽ Bodo/Glimt x Juventus - 17h
⚽ Manchester City x Bayer Leverkusen - 17h
⚽ Olympique de Marselha x Newcastle - 17h
⚽ Slavia Praga x Athletic Bilbao - 17h
⚽ Napoli x Qarabag - 17h
📆 26 de novembro
⚽ Copenhague x Kairat - 14h45
⚽ Pafos x Monaco - 14h45
⚽ Arsenal x Bayern de Munique - 17h
⚽ Atlético de Madrid x Inter de Milão - 17h
⚽ Eintracht Frankfurt x Atalanta - 17h
⚽ Liverpool x PSV Eindhoven - 17h
⚽ Olympiacos x Real Madrid - 17h
⚽ Paris Saint-Germain x Tottenham - 17h
⚽ Sporting x Club Brugge - 17h
6️⃣ SEXTA RODADA
📆 9 de dezembro
⚽ Kairat x Olympiacos - 12h30
⚽ Bayern de Munique x Sporting - 14h45
⚽ Monaco x Galatasaray - 17h
⚽ Atalanta x Chelsea - 17h
⚽ Barcelona x Eintracht Frankfurt - 17h
⚽ Inter de Milão x Liverpool - 17h
⚽ PSV Eindhoven x Atlético de Madrid - 17h
⚽ Union St. Gilloise x Olympique de Marselha - 17h
⚽ Tottenham x Slavia Praga - 17h
📆 10 de dezembro
⚽ Qarabag x Ajax - 14h45
⚽ Villarreal x Copenhague - 14h45
⚽ Athletic Bilbao x Paris Saint-Germain - 17h
⚽ Bayer Leverkusen x Newcastle - 17h
⚽ Borussia Dortmund x Bodo/Glimt - 17h
⚽ Club Brugge x Arsenal - 17h
⚽ Juventus x Pafos - 17h
⚽ Real Madrid x Manchester City - 17h
⚽ Benfica x Napoli - 17h
7️⃣ SÉTIMA RODADA
📆 20 de janeiro de 2026
⚽ Kairat x Club Brugge - 12h30
⚽ Bodo/Glimt x Manchester City - 14h45
⚽ Copenhague x Napoli - 17h
⚽ Inter de Milão x Arsenal - 17h
⚽ Olympiacos x Bayer Leverkusen - 17h
⚽ Real Madrid x Monaco - 17h
⚽ Sporting x Paris Saint-Germain - 17h
⚽ Tottenham x Borussia Dortmund - 17h
⚽ Villarreal x Ajax
📆 21 de janeiro de 2026
⚽ Galatasaray x Atlético de Madrid - 14h45
⚽ Qarabag x Eintracht Frankfurt - 14h45
⚽ Atalanta x Athletic Bilbao - 17h
⚽ Chelsea x Pafos - 17h
⚽ Bayern de Munique x Union St. Gilloise - 17h
⚽ Juventus x Benfica - 17h
⚽ Newcastle x PSV Eindhoven - 17h
⚽ Olympique de Marselha x Liverpool - 17h
⚽ Slavia Praga x Barcelona - 17h
8️⃣ OITAVA RODADA
📆 28 de janeiro de 2026
⚽ Ajax x Olympiacos - 17h
⚽ Arsenal x Kairat - 17h
⚽ Monaco x Juventus - 17h
⚽ Athletic Bilbao x Sporting - 17h
⚽ Atlético de Madrid x Bodo/Glimt - 17h
⚽ Bayer Leverkusen x Villarreal - 17h
⚽ Borussia Dortmund x Inter de Milão - 17h
⚽ Club Brugge x Olympique de Marselha - 17h
⚽ Eintracht Frankfurt x Tottenham - 17h
⚽ Barcelona x Copenhague - 17h
⚽ Liverpool x Qarabag - 17h
⚽ Manchester City x Galatasaray - 17h
⚽ Pafos x Slavia Praga - 17h
⚽ Paris Saint-Germain x Newcastle - 17h
⚽ PSV Eindhoven x Bayern de Munique - 17h
⚽ Union St. Gilloise x Atalanta - 17h
⚽ Benfica x Real Madrid - 17h
⚽ Napoli x Chelsea - 17h
Todos os caminhos da Champions League apontam para a grande decisão. Os 36 times sorteados entram na fase de liga com o sonho de um caminho ideal até a final, que acontecerá na Puskás Arena, em Budapeste (HUN), no dia 30 de maio de 2026.
